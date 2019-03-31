Gümüşhane’de sevinç gösterileri

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen’in bugün yapılan seçimlerde yeniden Belediye Başkanlığına seçilmesinin ardından parti binası önünde sevinç gösterileri yapıldı. En yakın rakibiyle arasındaki farkın açılmasının ardından ilk olarak araçlarla konvoy yapan partililer daha sonra AK Parti İl Başkanlığı önünde buluştu. Ellerindeki meşaleleri yakan partililer çalan davul-zurna eşliğinde halay çekerken, partililer omuzlarına aldıkları Belediye Başkanı Ercan Çimen’e sevgi gösterisinde bulundu. Eşi ve çocuklarıyla birlikte parti binasının önünde vatandaşlara seslenen Başkan Çimen, 5 yıldır aynı yolda yürüdüklerini belirterek, “Bu şehirde doğdum bu şehirde ticaret yaptım bu şehirde siyaset yapıyorum ve bu şehirde öleceğim. Sizin gibi altın kalpli insanlara hizmet etmek benim içim bir onurdur, bir şeref madalyasıdır” dedi. 24 Kasım 2018 günü beni Belediye Başkanı adayı olarak çalışmaya başladığını kaydeden Çimen, “Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Kendisinin güvenine layık olmak için 4 aydır hep beraber çalışıyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Aday olmamızda sizlerin katkıları çok fazla. 4 aydır bu alanda hep beraber koştuk, beraber ağladık beraber güldük. Herkes kendisine yakışanı yaptı biz hep ileriye baktık, Gümüşhane insanına yakışanı yaptık. 5 yıldır ben bu şehrin evladı olarak sizlere yakışanı yaptım, inşallah bundan sonra da sizlere yakışanı yapacağım” diye konuştu.

“Hep beraber çok çalışarak Gümüşhane’yi marka kent olarak inşa edeceğiz”

Kendisine oy veren ve vermeyen tüm vatandaşlara teşekkür eden Başkan Çimen, “Millete rağmen siyasette, olmuyor hizmette olmuyor. Hiçbir zaman sizlere efendilik yapmadık, şehrimizin emrinde olduk, olmaya da devam edeceğiz. Çok çalıştık. Tüm çalışma ekibime, hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bugüne kadar tevazu ehli olduk, samimiyetle, gayretle hep beraber çalıştık. Bu gücü sizlerden aldım. İnşallah önümüzde güzel günler Gümüşhane’yi bekliyor. Hep beraber çok çalışarak Gümüşhane’yi marka kent olarak inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse ise Ercan Çimen’i tebrik ederek, “İnşallah yeni dönemde çok daha güzel hizmetlerle 5 yıl daha Gümüşhanemize, geleceğimize hizmet edecek. Kuruşundan bugüne kadar AK Parti teşkilatlarında görev alan kardeşlerimizin büyük emekleri, fedakarlıkları oldu hepsine teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlikle bugün mutlu sona ulaştık. Seçim sonuçlarına göre Gümüşhane’de kazanan sadece AK Parti ve Ercan Çimen değil kazanan Gümüşhane’dir, Gümüşhane’nin geleceğidir. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun. Verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu bir demokrasi bayramı, Allah’ın yardımıyla, hemşehrilerimizin duasıyla kazanan biz olduk, Gümüşhane oldu” diye konuştu.

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül de “Ercan başkan 4 aydır sahada. Gece gündüz çalışarak AK Parti’ye Gümüşhane Belediye Başkanlığını kazandırdılar. Allah sizlerden ve onlardan razı olsun. Gümüşhane tekrardan 5 yıl daha AK Belediyeciliğe evet demiştir. İnşallah yarım kalan ve devam edecek projeleri Ercan Çimen başkanımız 5 yıl içerisinde tamamlayacaktır. Proje işi AK Parti belediyelerinin ve AK Parti’nin işidir. Ercan Çimen yalnızca proje yapmayacak aynı zamanda gönül belediyeciliğinin de mimarı olacaktır” dedi.

Havai fişek gösterilerinin de yapıldığı Gümüşhane’de partililer daha sonra Belediye Başkanlığı önünde eğlencelerine devam etti.

Kesin olmayan sonuçlara göre il merkezinde AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen 9 bin 36, MHP Belediye Başkan adayı Sabri Varan 5 bin 623, İYİ Parti Belediye Başkan adayı Mustafa Canlı 2 bin 144 ve CHP Belediye Başkan adayı Bedri Ağaç bin 411 oy aldı.