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Gümüşhane’de son bir haftada 5 kişi ceviz ağacından düşerek ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 09:24 | Son Güncelleme

Ülke genelinde son dönemde sıkça duyulan, son bir haftada da 4’ü ağır olmak üzere 5 kişinin cevizden düşerek yaralandığı Gümüşhane’de uzmanından "Cevizi çırpmayın" uyarısı geldi.Gümüşhane kent merkezi ve bağlı köylerinde son bir hafta içerisinde aralarında kadınların da yer aldığı 5 kişi ceviz ağacından düşerek ağır yaralandı.

Ülke genelinde son dönemde sıkça duyulan, son bir haftada da 4’ü ağır olmak üzere 5 kişinin cevizden düşerek yaralandığı Gümüşhane’de uzmanından "Cevizi çırpmayın" uyarısı geldi.
Gümüşhane kent merkezi ve bağlı köylerinde son bir hafta içerisinde aralarında kadınların da yer aldığı 5 kişi ceviz ağacından düşerek ağır yaralandı. Yaralıların bazıları yoğun bakım servislerinde tedavi edilirken, bazılarının tedavisi ise normal serviste devam ediyor.
Bağlarbaşı Mahallesinde yaşayan ve 40 yıldır ceviz hasadı yapan emekli öğretmen Bayram Aşçıoğlu (61), Gümüşhane’de son yılların en yüksek rekolteli ceviz hasadının bu yıl gerçekleşmesine karşın sık sık düşme vakaları olduğunu söyledi. Asırlardır ceviz yetiştirilen Gümüşhane’de 400 metreden bin 800 metreye kadar olan bölgelerde 100 yaşı aşkın ceviz ağaçları bulunduğunu kaydeden Aşçıoğlu, coğrafyanın engebeli olması nedeniyle bu iş için yapılan özel makinelerin kullanılmadığını söyledi.
Gümüşhane’de ceviz hasadının ya “çırpma sırığı” denilen ağaç dalı yardımıyla cevizin meyveli dallarına vurularak düşürülmesi ya da cevizin yeşil kabuğunun iyice açmasını bekleyip sallanarak düşürülmesiyle gerçekleştirilebildiğini belirten Aşçıoğlu, bazı vatandaşların cevizin açma döneminde kuşlar ve diğer bazı hayvanlar tarafından toplanması nedeniyle erken çırpıldığını ve düşme vakalarının da büyük oranda bu dönemde gerçekleştiğini kaydetti.
Cevizin çırpılmamasının daha iyi olacağını anlatan Aşçıoğlu, “Cevizin üzerindeki yeşil kabuk açıldığı zaman üzerine çıkıp sallanması gerekiyor. Eğer ceviz çırpılırsa önümüzdeki yıl gelecek olan filizler de kırılıp aşağı dökülmüş olur. O zaman da verim düşer. İlle çırpılacaksa cevize merdiven kurularak çıkılır ve merdiven ağaca bağlanır. Kendimizi de sağlama alarak ceviz çırpma sırığı ile ince dallarına vurularak aşağıya düşürülür. Eğer merdivenimiz yoksa ve cevize çıkma mecburiyeti doğdu ise cevizin üzerinde kendimizi emniyet kemeri gibi bir halatla dala mutlaka bağlamamız lazım. Ceviz çırparken vurduğumuz çırpma sırığı boşanabiliyor. Bu olduğunda da yere düşme ihtimali çok yüksek” dedi.
Ceviz ağacının üzerinde fazla kalınmaması gerektiğinin altını çizen Aşçıoğlu, “Bütün bitkiler gündüzleri karbondioksit alır oksijen verir ama ceviz bunun aksidir. Ceviz oksijen alır, karbondioksit verir. Böyle olunca da ağacın üzerindeki insanların zehirlenmesi muhtemeldir. Baş ağrısı ve baş dönmesi yapar. Bu da düşmeye bir etkendir. Cevizin üzerinde en fazla 10-15 dakika kalınmalı” diye konuştu.
Gümüşhaneliler olarak cevizde hasat için acele edildiğini de vurgulayan Aşçıoğlu, “Hemen çırpmaya gerek yok. İyice olgunlaşınca dut sallar gibi sallanır ve ceviz aşağıya dökülür. Ceviz ağacında çok fazla tutunma yeri de yoktur. Ceviz ağacı kaygan bir ağaç olduğu için çoğu dengesini kaybederek düşüyor. Özellikle yağmur yağdığı, çise vurduğu zaman çıkılmaması gerekiyor. Cevizin dalları da çok kuvvetli değildir” şeklinde konuştu.

Gümüşhane’de son bir haftada 5 kişi ceviz ağacından düşerek ağır yaralandı

Gümüşhane’de son bir haftada 5 kişi ceviz ağacından düşerek ağır yaralandı

Gümüşhane’de son bir haftada 5 kişi ceviz ağacından düşerek ağır yaralandı

Gümüşhane’de son bir haftada 5 kişi ceviz ağacından düşerek ağır yaralandı

Gümüşhane’de son bir haftada 5 kişi ceviz ağacından düşerek ağır yaralandı

Gümüşhane’de son bir haftada 5 kişi ceviz ağacından düşerek ağır yaralandı

Gümüşhane’de son bir haftada 5 kişi ceviz ağacından düşerek ağır yaralandı

Gümüşhane’de son bir haftada 5 kişi ceviz ağacından düşerek ağır yaralandı

Gümüşhane’de son bir haftada 5 kişi ceviz ağacından düşerek ağır yaralandı

Gümüşhane’de son bir haftada 5 kişi ceviz ağacından düşerek ağır yaralandı

Gümüşhane’de son bir haftada 5 kişi ceviz ağacından düşerek ağır yaralandı

Gümüşhane’de son bir haftada 5 kişi ceviz ağacından düşerek ağır yaralandı

Gümüşhane’de son bir haftada 5 kişi ceviz ağacından düşerek ağır yaralandı

Gümüşhane’de son bir haftada 5 kişi ceviz ağacından düşerek ağır yaralandı

Gümüşhane’de son bir haftada 5 kişi ceviz ağacından düşerek ağır yaralandı

Gümüşhane’de son bir haftada 5 kişi ceviz ağacından düşerek ağır yaralandı

Gümüşhane’de son bir haftada 5 kişi ceviz ağacından düşerek ağır yaralandı
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