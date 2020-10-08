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Gümüşhane’de tabiat parkı içinde yaban keçisi avlayanlar suçüstü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 15:55 | Son Güncelleme

Gümüşhane’de Artabel Gölleri Tabiat Parkı sınırlarında kaçak yaban keçisi avlayan şahıslar suçüstü yakalandı.

Gümüşhane’de Artabel Gölleri Tabiat Parkı sınırlarında kaçak yaban keçisi avlayan şahıslar suçüstü yakalandı. Vurdukları yaban keçisiyle birlikte yakalanan avcılara 59 bin lira para cezası verildi.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekipleri gece yarısı Torul ilçesine bağlı Dağdibi köyüne bağlı Kürtmezarı Yaylası’na operasyon yaptı.
Arazi gözlemlerinde 5 kaçak avcıyı sırtlarında vurdukları yaban keçisiyle dürbün, dron, teleskop ve diğer kameralarla kilometrelerce uzaktan belirledikten sonra beklemeye başlayan DKMP ekipleri 3 bin 331 metre rakımlı Abdalmusa Zirvesi’nden inen avcıların tüm hareketlerini de kayıt altına alarak Kürtümezarı Yaylası’na indiklerinde Torul İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte müdahale etti.
Vurdukları 3 yaşındaki yaban keçisini dağda parçalayıp çuvala doldurup sırtlarında yaylaya kadar getiren kaçak avcıların yanında bulunan bir adet yivli av tüfeği, ruhsatsız 2 takozsuz otomatik av tüfeği, ruhsatlı bir adet takozsuz otomatik av tüfeğine de Torul Cumhuriyet Başsavcılığınca el konuldu.
Artabel Gölleri Tabiat Parkı sınırları içerisinde kaçak yaban keçisi avı yaptığı tespit edilen S.K, E.E, Ş.A, O.K ve S.E.K’ya 4915 sayılı kanunun ilgili maddelerince idari yaptırım, keçiyi vurduğunu beyan eden kişiye 27 bin 77 TL tazminat cezası, kaçak avcıların her birine ayrı ayrı 6 bin 290’ar TL idari yaptırım cezası olmak üzere toplam 59 bin 227 TL para cezası uygulanarak adli tahkikat başlatıldı.

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