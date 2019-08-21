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Gümüşhane'de tanker şarampole devrildi: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 20:02 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de tanker şarampole devrildi: 2 yaralı

Gümüşhane'de, çimento malzemesi taşıyan tankerin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Gümüşhane'den Bayburt istikametine giden Ali Cesur'un (54) kullandığı 61 K 25020 plakalı tanker, Akçakale Mahallesi'ndeki tünel çıkışında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 8 metrelik şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Cesur ve tankerdeki Tuncer Otkun (51) araçta sıkıştı.

Yaralılar, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasının ardından sıkıştıkları yerden çıkartılarak Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
gümüşhane trafik kazası

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