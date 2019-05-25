HABER

Gümüşhane'de terör örgütü PKK'ya ait 3 depo imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 13:29 | Son Güncelleme

Giresun'da güvenlik güçlerine teslim olan "Kawa" kod adlı İranlı terörist Behrüz Düdükkanlu'nun verdiği bilgiler doğrultusunda, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde 3 depo ortaya çıkarıldı

Giresun'un Espiye ilçesi kırsalında güvenlik güçlerine teslim olan "Kawa" kod adlı İranlı terörist Behrüz Düdükkanlu'nun verdiği bilgiler doğrultusunda, güvenlik güçlerince Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde ortaya çıkartılan 3 depo imha edildi.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölücü terör örgütü mensubu Düdükkanlu, Giresun ve Trabzon İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında yer gösterme işlemi bittikten sonra adli makamlarla koordineli olarak yer göstermek maksadıyla Gümüşhane Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Bölgede 24 Mayıs itibarıyla devam eden operasyonda, İl Jandarma Komutanlığına ait birlikler tarafından arazide yer gösterme faaliyetine başlandı.

Yapılan çalışmalar kapsamında, Kürtün ilçesinin Kızılali Dağı Kabayalak bölgesinde birbirinden yaklaşık 50'şer metre uzaklıkta 3 ayrı depoda çok miktarda yaşam malzemesi ile 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.

Depolarda bulunan delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğer malzemeler ise olay yerinde imha edildi.

Yer gösterme ve operasyonel faaliyetlere Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde devam edildiği öğrenildi.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
4 yıldır restorasyondaki Sümela, ziyarete açıldı4 yıldır restorasyondaki Sümela, ziyarete açıldı
PKK'ya Karadeniz'de darbe! Bulundu ve yok edildiPKK'ya Karadeniz'de darbe! Bulundu ve yok edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Behrüz Düdükkanlu Giresundaki terör operasyou İranlı terör sığınağı

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da hareketli anlar! Vurularak etkisiz hale getirildi

Ankara'da hareketli anlar! Vurularak etkisiz hale getirildi

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Emre'den sonra Mert Günok da yuvaya dönüyor

Emre'den sonra Mert Günok da yuvaya dönüyor

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PKK'ya Karadeniz'de darbe! Bulundu ve yok edildi

PKK'ya Karadeniz'de darbe! Bulundu ve yok edildi

Ataşehir'de can pazarı! Çocuklarını açılan battaniyeye atıp ikinci kattan atladı

Çocuklarını açılan battaniyeye atıp ikinci kattan atladı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...

Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...

TÜİK Başkanı trafik kazası geçirdi

TÜİK Başkanı trafik kazası geçirdi!

Milli Savunma Bakanı Hukusi Akar'dan 'Ege ve Akdeniz' mesajı

Bakan Akar'dan net mesaj: En samimi beklentimiz...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.