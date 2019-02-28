Gümüşhane'de terör örgütüne yönelik kış operasyonları

Gümüşhane kırsalında jandarma ekipleri, kış koşullarına rağmen teröristlere yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Gümüşhane Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timlerinin, 7-12 Şubat'ta Kürtün ilçesi kırsalında terör unsurlarına yönelik arama-tarama faaliyetlerini kapsayan kış operasyonları düzenlediği bildirildi.

Operasyonların, soğuk havaya ve kış şartlarına rağmen kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, vatandaşlarca boşaltılan yayla evlerinin terör örgütü mensuplarınca kullanılmasının önlenmesi için sıkı çalışma yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk sahasında bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

