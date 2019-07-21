Gümüşhane'de tonlarca hafriyatın kentin üst yamacına dökülmesine suç duyurusu

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,(DHA)- GÜMÜŞHANE’de hastane güçlendirme çalışması için alınan taş ve topraktan oluşan tonlarca hafriyat, döküldüğü kentin üst bölümündeki yamaçta dağ oluşturdu. Eğimli yamaca 3 aydır dökülen yaklaşık 30 bin kamyon hafriyat, kayarak kent üzerine düşme endişesine yol açtı. Mahalle sakinleri, yüzde 43 eğimli araziye dökülen hafriyatın izin belgesindeki yerle dökülen yerin farklı olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'1 MİLYON TONUN ÜZERİNDE HAFRİYAT DÖKÜLDÜ'

Hastane inşaatından çıkan hafriyatın yerleşim alanlarının üzerine depolandığını belirten Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Arzu Ay, kentin yeşil alan olarak bilinen bölgeye bir milyon tonun üzerinde hafriyat döküldüğünü iddia etti. Ay, "Hafriyat dökülen alan maden aramaları nedeniyle altı oyulmuştur ve buradan çıkan sular 3-5 metreyi bulabiliyor. Bu dağın oynama riski vardı. Dağın üzerine bir milyon tona yakın hafriyat dökülmüştür. Taşınan hafriyatın izin belgesinde gösterilen adreste dökülen sahadaki adresle tutmamaktadır” dedi.

'ARAZİ YÜZDE 43 EĞİMLİ'

Jeoloji mühendislerinden aldığı bilgiye göre dağın eğiminin yüzde 43 olduğunu kaydeden Ay, “Dökülen hafriyattaki kayaların evlerimize düşme riski olduğunu gösteriyor. Bu olay bugün olmayabilir ama 3-5 yıl içerisinde bu felaket gerçekleşebilir. Suç duyurusunda bulunduk. Bu hafriyatın organize sanayi bölgesine dökülmesi istedik. Dökümü yaptıran proje müdürünün izin belgesine baktığımız da ise adresin farklı bir yer olduğunu gördük. İzin belgesindeki adres ile döküm yapılan adres birbirini tutmuyor” diye konuştu