Gümüşhane'de trafik kazaları: 10 yaralı

Gümüşhane'deki 2 ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Gümüşhane'den Bayburt istikametine giden Halil Ibrahim Ateş yönetimindeki 29 AD 523 plakalı kamyonet, Kazım Karabekir Caddesi'nde önündeki aracı sollamak istediği sırada karşı yönden gelen Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma personelini taşıyan 29 AD 726 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, sürücü Ateş ile jandarma personeli oldukları öğrenilen H.Ç, S.B, M.D, ve H.İ.Y yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kentte meydana gelen bir diğer trafik kazasında ise Gümüşhane'den Bayburt istikametine giden Sinan Özsoy (46) yönetimindeki 24 DZ 189 plakalı otomobil, Tekke köyü girişinde refüje çarptı.
Kazada sürücünün yanı sıra araçta bulunan ve aile bireyleri oldukları öğrenilen Neslihan (39), Büşra Nur (20), Ayça (16) ve Tuğçe Özsoy (16) yaralandı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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