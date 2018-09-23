Gümüşhane'de trafik kazası: 1 ölü

Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
İzzet Çimen (80) idaresindeki 29 AC 343 plakalı otomobil, Yeni Mahalle 2. Sokak'ta yol kenarındaki yaklaşık 12 metrelik merdivenlere devrildi.
Araçta sıkışan Çimen, ihbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekiplerince çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince Çimen'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Çimen'in cenazesi, Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kazanın, Çimen'in öğle namazı için camiye gittiği sırada meydana geldiği öğrenildi.
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