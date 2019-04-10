Gümüşhane’de Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü etkinlikleri

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 174. yıldönümü Gümüşhane’de bir dizi etkinlikle kutlandı.

Dün akşam Kemaliye Camii’nde şehitler için okutulan mevlid programıyla başlayan kutlama etkinlikleri kapsamında Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunuldu, Polisevinde kokteyl verildi, vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Düzenlenen etkinlikte konuşan ve Gümüşhane’nin başka illerle kıyaslandığında emniyet ve asayişin en fazla tesis edildiği illerin başında geldiğini hatırlatan İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, “Her geçen gün kendini eğitim ve teknoloji alanında yenileyen teşkilatımız, değişen suç çeşitlerine karşı da kendini güncellemektedir. Suçla mücadelede başarıya ulaşmak için toplumun her kesiminin desteğini alan görevlilerimiz bu doğrultuda ilimiz genelinde bütün vatandaşlarımıza ulaşmayı ilke edinmiştir. Gümüşhane’mizin gençlerini ve çocuklarını özellikle uyuşturucu tuzağından uzak tutmak için bütün görevlilerimiz aktif bir şekilde çalışmaktadır” diye konuştu.

Konuşmasında millet olarak kenetlenerek birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiği vurgusunu yapan Karataş, “Bugün ülkemizin zor bir dönemden geçtiğinin hepimiz farkındayız. Her alanda saldırıya geçmeyi fırsat bilen düşmanlarımız bizlere asla diz çöktüremeyecektir. Bu aziz ülkenin her karış toprağı Şehitlerimizin kanı ve ecdadımızın alın teri ile vatanımız haline gelmiştir. Her ne şartta olursa olsun devletimizin varlığını ve bütünlüğünü tehdit eden hiçbir hareket ve oluşuma müsaade etmeyeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.