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Gümüşhane'de yaban hayatı seferberliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 09:41 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE’de, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, son 3 yılda yaralı bulunan 59 yaban hayvanından 24'ünü tedavilerinin ardından doğaya bıraktı. Gümüşhane DKMP Şube Müdürü İlbeyi Aydın, yırtıcı hayvanların çok gururlu ve kibirli olduğunu belirtti, "Kanatlarında kırık olduğu zaman çoğunlukla tedaviye cevap vermiyorlar" dedi.

Gümüşhane'de yaban hayatı seferberliği

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE’de, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, son 3 yılda yaralı bulunan 59 yaban hayvanından 24'ünü tedavilerinin ardından doğaya bıraktı. Gümüşhane DKMP Şube Müdürü İlbeyi Aydın, yırtıcı hayvanların çok gururlu ve kibirli olduğunu belirtti, "Kanatlarında kırık olduğu zaman çoğunlukla tedaviye cevap vermiyorlar" dedi.
DKMP Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatını koruma çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 3 yılda aralarında yarasa, baykuş, tilki, şahin, kartal ve ayı gibi hayvanlarında yer aldığı 59 yaralı yaban hayvanına müdahale etti. Yaralı bulunan hayvanlar, DKMP Müdürlüğü kliniğinde tedavi altına alındı. Bazı hayvanlar ise tedavileri için Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hastanesi ile Trabzon'da Özel Veteriner kliniğine gönderildi. 59 hayvandan tedaviye cevap veren 24'ü yeniden doğal yaşamlarına bırakıldı.
'İHBARLAR BÜYÜK ÖNME TAŞIYOR'
Gümüşhane DKMP Şube Müdürü İlbeyi Aydın, yaban hayatının korunması ve kontrol edilmesi için gayretli bir şekilde çalışma yürüttüklerini belirterek yaban hayvanlarının kaza, elektrik akımına kapılma, yırtıcı hayvan saldırısı ile insan faktörü sonucu yaralandıklarını söyledi. Aydın, "7 gün 24 saat çalışıyoruz. İhbar gelince hemen olay yerine gidiyoruz. Kim ihbar etti, ne zaman ihbar geldi, ihbarın saatini kayıt altına alıyoruz. İhbarı veren kişinin de telefonunu alıyoruz. Kendisine de sonradan bilgi veriyoruz. İhbar gelir gelmez, görev kağıtlarımızı yazıp hemen olay yerine gidiyoruz. Yaralı hayvanı olay yerinden alıp, merkezimize getiriyoruz. Merkezde bizim veteriner hekimimiz var. Hekimimiz yaralı hayvana ön müdahale yapıyor. İlk müdahaleden sonra bize rapor veriliyor. Verilen rapora göre Kars’a veya Samsun’a mı gitmesi gerekiyor? Yoksa merkezimizdeki müdahale yeterli olacak mı? Bunları tespit etmiş oluyoruz" dedi.
'YIRTICI HAYVANLAR ÇOK GURURLU'
3 yılda 59 yaralı yaban hayvanından tedavileri tamamlanan 24'ünün doğaya salındığını anlatan Aydın, "Bazı hayvanlar tedaviye cevap veremedi. Yırtıcı hayvanlar çok gururlu ve kibirli oluyor. Kanatlarında kırık olduğu zaman tedaviye cevap vermiyorlar. Vatandaşlar buldukları yavru yaban hayvanları evlerinde tedavi etmeye çalışmamalı. En kısa sürede bizi aramaları gerekmektedir. Çünkü bu hayvanlar hemen tedaviye cevap vermeyebiliyor. Yavrusunu aldığınız anne, tekrar aynı yavruyu kabul etmiyor" diye konuştu.

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Gümüşhane'de yaban hayatı seferberliğiGümüşhane'de yaban hayatı seferberliğiGümüşhane'de yaban hayatı seferberliğiGümüşhane'de yaban hayatı seferberliği

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