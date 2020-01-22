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  4. Gümüşhane'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Gümüşhane'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 14:53 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Gümüşhane'de, av ve yaban hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesi, çetin kış şartlarında yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla doğada yemleme çalışması yapıldı.

Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleriyle merkeze bağlı Yayladere köyü kırsalına gelen Gümüşhane Avcılar ve Atıcılar Derneği ve Gençlik Merkezi üyeleri, çetin kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için belirlenen noktalara ekmek, ot ve yem bıraktı.

Gümüşhane Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Tugay Bostaşlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğada zorlu şartlar altındaki yaban hayvanları için bir araya gelerek yemleme yaptıklarını söyledi. Soğuk günlerde yaban hayatına destek olmak istediklerini anlatan Bostaşlı, herkesi zorlu kış şartlarında yaban hayatına destek olmaya davet etti.

Yayladere Köyü Muhtarı Şükrü Bulut da yaban hayvanlarını beslemek için köylüler olarak çaba gösterdiklerini ancak yetersiz kaldıklarını belirtti. Destekleri nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile derneklere teşekkür eden Bulut, "Bölgemizde genellikle ayı ve kurt oluyor. Geçenlerde bir kurt köye inerek bir köpeği parçaladı. Köye inmelerinin önüne geçmek için onların beslenmesi önemli. Zaman zaman köye inenleri bizler de besliyoruz." diye konuştu.

Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 2019 yılında yaban hayatı için doğaya 4 bin 500 kilogram yem bırakıldığı ve bu yılda ihtiyaca göre belirlenen zamanlarda yemleme çalışmalarının sürdürüleceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
gümüşhane yaban hayatı

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