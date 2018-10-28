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Gümüşhane’de yangın; 2 ev ve samanlık kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2018 12:40 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE’nin merkeze bağlı Ardıç köyünde soba bacasından çıkan kıvılcımların neden olduğu yangında 2 ev ile 2 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Gümüşhane’de yangın; 2 ev ve samanlık kül oldu

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA) - GÜMÜŞHANE’nin merkeze bağlı Ardıç köyünde soba bacasından çıkan kıvılcımların neden olduğu yangında 2 ev ile 2 samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangın, sabah saatlerinde Ardıç köyü Cami Mahallesi'nde meydana geldi. Selahattin Civelek ve Alaattin Civelek kardeşlerin birbirine bitişik evlerinde, soba bacasından çıkan kıvılcımların samanları tutuşturması nedeniyle yangın çıktı. Evlerin alt katının ahır, üst katlarının ise saman dolu olması nedeniyle yangında alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekipler ve çevredekiler, samanların ve kuru otların tekrar alev almaması için, üzerleri toprakla kapatılıp önlem alındı. Yangında, Civelek kardeşlere ait 2 ev ve samanlıklar kullanılamaz hale gelirken, hasar oluştu.

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Gümüşhane’de yangın; 2 ev ve samanlık kül oldu

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