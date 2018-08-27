Gümüşhane'de yayla dönüşü kaza: 7 yaralı

Sinan UÇAR/KÜRTÜN (Gümüşhane), (DHA)- GÜMÜŞHANE’nin Kürtün ilçesinde, yayla dönüş yolunda kontrolden çıkıp devrilen otomobildeki aynı aileden biri çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Yeşilköy'de meydana geldi. Sürücüsü ismi henüz belirlenemeyen 34 UJP 70 plakalı otomobil, yayla dönüş yolunda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Otomobilde bulunan Özlem (51), Didem (22), Sadettin (45), Tuğçe (23), Sebahattin (53), Mehmet (29) ve Meyranaz Karasakal (3) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerince Kürtün Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kazada hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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