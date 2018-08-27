HABER

Gümüşhane'de yayla dönüşü kaza: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 01:12 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE’nin Kürtün ilçesinde, yayla dönüş yolunda kontrolden çıkıp devrilen otomobildeki aynı aileden biri çocuk 7 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de yayla dönüşü kaza: 7 yaralı

Sinan UÇAR/KÜRTÜN (Gümüşhane), (DHA)- GÜMÜŞHANE’nin Kürtün ilçesinde, yayla dönüş yolunda kontrolden çıkıp devrilen otomobildeki aynı aileden biri çocuk 7 kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Yeşilköy'de meydana geldi. Sürücüsü ismi henüz belirlenemeyen 34 UJP 70 plakalı otomobil, yayla dönüş yolunda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Otomobilde bulunan Özlem (51), Didem (22), Sadettin (45), Tuğçe (23), Sebahattin (53), Mehmet (29) ve Meyranaz Karasakal (3) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerince Kürtün Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Kazada hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Gümüşhane'de yayla dönüşü kaza: 7 yaralıGümüşhane'de yayla dönüşü kaza: 7 yaralıGümüşhane'de yayla dönüşü kaza: 7 yaralı

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtıHafif ticari aracın çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı
Dereye giren akrabasını kurtarmak isterken kendi de boğulduDereye giren akrabasını kurtarmak isterken kendi de boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türk savunma sanayisinden rekor çıktı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Türk savunma sanayisinden rekor çıktı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Meksikalı milyarder, Acun Ilıcalı için geldi

Meksikalı milyarder, Acun Ilıcalı için geldi

Şanlıurfa'da feci olay! Silahlar konuştu: Ölüler var

Şanlıurfa'da feci olay! Silahlar konuştu: Ölüler var

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Malazgirt'te açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Malazgirt'te açıkladı

Kerimcan ve İdo Tatlıses oteli birbirine kattı!

Kerimcan ve İdo Tatlıses oteli birbirine kattı!

ABD'den Türkiye sınırında tehlikeli adım!

ABD'den Türkiye sınırında tehlikeli adım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şoförü klima için uyarınca otobüsten atıldılar

Şoförü klima için uyarınca otobüsten atıldılar

Antalya’da dehşet! Anne ve oğlu evde ölü bulundu

Antalya’da dehşet! Anne ve oğlu evde ölü bulundu

Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Annesini ve kardeşini öldürdü

Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Annesini ve kardeşini öldürdü

Çorum'da düğüne giden davetliler büyük şok yaşadı

Çorum'da düğüne giden davetliler büyük şok yaşadı

Trabzon'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda kadın gözaltında

Trabzon'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda kadın gözaltında

Bedava dağıtıldı, metrelerce kuyruk oluştu

Bedava dağıtıldı, metrelerce kuyruk oluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.