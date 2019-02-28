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Gümüşhane'de yayla evleri didik didik aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 15:54 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE'de, terör örgütü PKK'ya yönelik jandarmanın seçkin birliklerinin katılımıyla başlatılan kış operasyonları sürdürülüyor.

Gümüşhane'de yayla evleri didik didik aranıyor

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE'de, terör örgütü PKK'ya yönelik jandarmanın seçkin birliklerinin katılımıyla başlatılan kış operasyonları sürdürülüyor. Kış aylarında boşaltılan yayla evlerini kontrol eden özel timler, yöre sakinlerine de kullanılmayan köy ve yayla evlerinde erzak bırakılmaması yönünde uyarılarda bulunuyor.
Gümüşhane'de, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin katıldığı, terör örgütü PKK'ya yönelik kış operasyonlarına devam ediliyor. Operasyonlarda zırhlı askeri araçlar ile insansız hava araçları (İHA) da kullanılarak, kırsal alanlarda bulunan yayla evleri, ormanlıklar ve dere yatakları didik didik aranıyor. Yayla evlerini kontrol eden özel timler, yöre sakinlerine kış aylarında kullanılmayan köy ve yayla evlerinde erzak bırakılmaması yönünde uyarılar yapıyor. Operasyonların sürdürüldüğü bölgede, teröristlerin kış üslenmesine de fırsat verilmiyor. Kürtün ilçesi Arpaköy ve Süme Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kayadibi, Kavaklı, Ağıcıklı ve Sınantı yaylalarındaki evlerde kış operasyonları kapsamında arama yapıldı. Kış aylarında boşaltılan yayla evlerinde, terör örgütü üyelerinin barınabileceği ihtimali üzerine yürütülen operasyonların sürdürüleceği belirtildi.

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Gümüşhane'de yayla evleri didik didik aranıyorGümüşhane'de yayla evleri didik didik aranıyorGümüşhane'de yayla evleri didik didik aranıyorGümüşhane'de yayla evleri didik didik aranıyor

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