Gümüşhane'de yaylada defile

Sinan UÇAR-Selay SAYKAL/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE'de, deniz seviyesinden 1550 metre yükseklikteki Taşköprü Yaylası'nda 'Tarih ve Doğa Konuşuyor' temalı defile düzenlendi. Yöresel kıyafetler ile gelinliklerin sunulduğu defilede yaklaşık 6 bin sarı yayla çiçeği süslemeli gelinlik giyen manken, 570 yıllık Taşköprü'den at sırtında geçti.

Gümüşhane Valiliği ve Projehane Kültür, Sanat, Turizm ve Tanıtma Derneği tarafından Taşköprü Yaylası'nda 'Tarih ve Doğa Konuşuyor' temalı yöresel kıyafet ve gelinlik defilesi düzenlendi. Defileye Gümüşhane Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş, Projehane Kültür, Sanat, Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Ayşegül Öznur Parlak, Başkan Yardımcısı Mustafa Akgül ile yayla sakinleri katıldı.

6 BİN SARI YAYLA ÇİÇEĞİ KULLANILDI

Defilede yöre kadınlarının geçmişte giydiği elbiselerden tasarlanan 13 kıyafet ile 2 gelinlik sergilendi. 'Altın' adı verilen gelinlik ise 6 bin sarı yayla çiçeği kullanılarak hazırlandı. Yayladan toplanan çiçekler, 15 günlük çalışma ile gelinliğe tek tek takıldı. Yöresel kıyafetleri giyen mankenler, yaylaya 570 yıllık tek gözlü Taşköprü'den geçerek geldi. Altın gelinliği giyen manken Özge Demirel de 2 denemede bindiği atın sırtında köprüden geçip, defile alanına ulaştı. Yaylacıların ilgiyle izlediği ve cep telefonları ile görüntülediği atlı gelin büyük alkış aldı. Defile halk oyunları gösterileri ile sona erdi.

'BÜYÜKLERİMİZİN GİYDİĞİ KIYAFETLERİ TASARLADIK'

Projehane Kültür, Sanat, Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Ayşegül Öznur Parlak, amaçlarının tarihi ve doğa kenti olan Gümüşhane'yi tanıtmak olduğunu belirterek, yöresel kıyafetlerden ağırlıklı oluşan bir defile düzenlediklerini söyledi. Parlak, "Eskiden büyüklerimizin giydiği kıyafetlerden esinlenerek günümüze özgü tasarımlar hazırladık. Günümüzü ve geçmişimizi biraraya getirip, ortaya değişik gelinlikler çıkarttık. Tasarımlarımızla farkındalık yarattığımızı düşünüyorum. Gelinliğimizi ise sarı yayla çiçekleri ile süsledik. Yayladan topladığımız çiçekleri gelinliğe tek tek ekledik. Zahmetli bir çalışma oldu ama ortaya çok güzel tasarımlar çıktı" dedi.

Projehane Kültür, Sanat, Turizm ve Tanıtma Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Akgül de "Gelinliğimiz yaylada yetişen çiçeklerden tasarlandı. Çiçekler toplandı, kurutuldu ve tek tek elden geçirildi. Emek harcanarak hazırlandı. Gelinliğe paha biçilemez" diye konuştu.

Sarı yayla çiçekli gelinliği giyen manken Özge Demirel ise “Yaylada yetişen çiçeklerimizi topluyoruz. Sonra gelinliğimizin üzerine yapıştırıyoruz. Gelinliğimiz çok ilgi gördü" dedi.

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