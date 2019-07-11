Gümüşhane’de yaylalardaki kaçak yapıların yıkımında arbede çıktı
Gümüşhane’de yaylalardaki kaçak yapıların yıkımında arbede çıktı
Gümüşhane’de yaylalardaki kaçak yapıların yıkımında arbede çıktı
Gümüşhane’de yaylalardaki kaçak yapıların yıkımında arbede çıktı
Gümüşhane’de yaylalardaki kaçak yapıların yıkımında arbede çıktı
Gümüşhane’de yaylalardaki kaçak yapıların yıkımında arbede çıktı
Gümüşhane’de yaylalardaki kaçak yapıların yıkımında arbede çıktı
Gümüşhane’de yaylalardaki kaçak yapıların yıkımında arbede çıktı
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