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  4. Gümüşhane'deki cam seyir terasının ziyaretçi sayısı 380 bini geçti

Gümüşhane'deki cam seyir terasının ziyaretçi sayısı 380 bini geçti

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 26.12.2019 15:38 | Son Güncelleme

Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir: - "Terasımız Doğu Karadeniz'in en gözde turizm merkezlerinden biri haline geldi. Ziyaretçilerimize daha farklı ve heyecanlı aktiviteler sunmak için çalışmalarımız sürüyor"

Gümüşhane'de, Torul Kalesi'nin bulunduğu alana yapılan 240 metre yükseklikteki cam seyir terasının ziyaretçi sayısı, hizmete açıldığı 5 Ocak 2018'den bu yana 380 bini geçti.

Zigana ve Sarıç dağlarının manzarasına karşı 90 metrekarelik alanda 50 kişinin aynı anda seyir yapabildiği teras, tatil için Doğu Karadeniz'i tercih eden Arap turistler ve civar illerden gelen vatandaşların ilgisini çekiyor.

Seyir terasını, 5 Ocak 2018'den bu yana 380 binin üzerinde yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir, yaptığı açıklamada, cam seyir terasının Doğu Karadeniz'in en gözde turizm merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti.

Burasının, ilin nüfusunun iki katından fazla ziyaretçi ağırlayan bir çekim merkezi olduğunu ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Ziyaretçilerimize daha farklı ve heyecanlı aktiviteler sunmak için çalışmalarımız sürüyor. Alanda çocuklarımıza özel çalışmalarımız da olacak. Yine aynı alanda yapılması planlanan Zipline projemiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni tur firmalarıyla da görüşmeler yaptık. Burayı daha fazla tur firmasının programına alması için çaba sarf ediyoruz."

Bolu'dan tatil için Doğu Karadeniz'e gelen Zübeyir Çetin, seyir terasını çok beğendiğini anlatarak, "Ayaklarımızın bağı çözüldü. Hem korku hem zevk veriyor. Manzarası ve heyecanı güzel." dedi.

Trabzon'dan gelen Hakkı Korkmaz ise cam terasın bölge turizmine renk kattığını, yükseklik korkusu olanların terasta bunu yenebileceğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Cam seyir terası Güümşhane Torul

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