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Gümüşhane'deki darbe girişimi davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 19:50 | Son Güncelleme

FETÖ'nün sözde emniyet imamlarından olduğu iddiasıyla yargılanan sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Gümüşhane'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında hakkında örgütün sözde emniyet imamlarından olduğu iddiasıyla dava açılan ve tutuklu yargılanan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Öztin ile taraf avukatları katıldı.

15 Temmuz 2016 gecesi sohbet grubundaki polislere, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'tan "Asker eğer sizin oraya gelirse direnç göstermeyin, verdikleri emirleri yerine getirin." şeklinde mesaj attığı iddia edilen sanık Öztin savunma yaptı.

Öztin, suçu bulunmadığını, hakkındaki suçlamaların somut delillerden yoksun olduğunu ileri sürerek, beraatini istedi.

Sanık avukatı Akın Demir de duruşmalar süresince birçok tanığın dinlendiğini ve müvekkilinin hiçbiriyle bir ast-üst ilişkisini bulunmadığının tanık beyanlarıyla sabit olduğunu iddia etti.

Demir, müvekkilinin mağdur olduğunu savunarak, beraatini istedi.

Cumhurbaşkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı vekili olarak duruşmaya katılan avukat İslam Duran da sanığın üzerine atılı suçlar bakımından cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, verilen kısa aranın ardından sanık Öztin'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, sanığın, Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesince 2010 yılı KPSS sorularının çalındığı iddiasıyla ilgili "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen ve Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen dosyadaki suçlamalardan beraatine ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mahkeme heyeti, önceki celselerde Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ÖSYM Başkanlığının davaya müdahil olma taleplerini kabul etmişti.

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