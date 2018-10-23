Gümüşhane'deki darbe girişimi davasında karar

Gümüşhane'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında hakkında örgütün sözde emniyet imamlarından olduğu iddiasıyla dava açılan ve tutuklu yargılanan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Öztin ile taraf avukatları katıldı.

15 Temmuz 2016 gecesi sohbet grubundaki polislere, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'tan "Asker eğer sizin oraya gelirse direnç göstermeyin, verdikleri emirleri yerine getirin." şeklinde mesaj attığı iddia edilen sanık Öztin savunma yaptı.

Öztin, suçu bulunmadığını, hakkındaki suçlamaların somut delillerden yoksun olduğunu ileri sürerek, beraatini istedi.

Sanık avukatı Akın Demir de duruşmalar süresince birçok tanığın dinlendiğini ve müvekkilinin hiçbiriyle bir ast-üst ilişkisini bulunmadığının tanık beyanlarıyla sabit olduğunu iddia etti.

Demir, müvekkilinin mağdur olduğunu savunarak, beraatini istedi.

Cumhurbaşkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı vekili olarak duruşmaya katılan avukat İslam Duran da sanığın üzerine atılı suçlar bakımından cezalandırılmasını istedi.