Gümüşhane'deki Karaca Mağarası'nda ziyaretçi sayısı 120 bini geçti

Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden, yaklaşık 150 milyon yıllık geçmişe sahip Karaca Mağarası'nı bu sene 120 bini aşkın yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi Cebeli köyü sınırları içinde yer alan Karaca Mağarası, sarkıt ve dikit yoğunluğu ile tavan yüksekliği açısından dünyanın sayılı mağaraları arasında gösteriliyor.

Mağara, beyaz renkte sarkıtlar, dikitler, sütunlar, org desenli duvarlar, bayrak şekilleri, perde damla taşları, mağara çiçekleri ve incileri, traverten havuzları ve basamaklarıyla dikkati çekiyor.

Her yıl nisanda ziyarete açılan ve kasımda kapatılan, 2018'de 108 bin 344 kişinin gezdiği mağara, bu sene 19 bin 861'i yabancı olmak üzere 120 bin 707 ziyaretçi ağırladı.

Geçen yıla göre ziyaretçi sayısında yaklaşık yüzde 12 artış gerçekleşen mağarada sezonun ardından bakım çalışması yapılıyor.

Beraberinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan ve yetkililerle Karaca Mağarası'na gelen Vali Kamuran Taşbilek, gazetecilere yaptığı açıklamada, mağarada sezonun kapanması dolayısıyla gelecek yıla yönelik hazırlıkların sürdüğünü söyledi.