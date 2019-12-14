HABER

Gümüşhane'deki Karaca Mağarası'nda ziyaretçi sayısı 120 bini geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 13:17 | Son Güncelleme

Vali Kamuran Taşbilek: - "Karaca Mağarası bu yıl ziyaretçi sayısıyla tüm zamanların rekorunu kırdı. İlimizi ve değerlerimizi tanımak isteyen insanlar açısından da çok önemli bir destinasyon olduğunu ispat etti"

Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden, yaklaşık 150 milyon yıllık geçmişe sahip Karaca Mağarası'nı bu sene 120 bini aşkın yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi Cebeli köyü sınırları içinde yer alan Karaca Mağarası, sarkıt ve dikit yoğunluğu ile tavan yüksekliği açısından dünyanın sayılı mağaraları arasında gösteriliyor.

Mağara, beyaz renkte sarkıtlar, dikitler, sütunlar, org desenli duvarlar, bayrak şekilleri, perde damla taşları, mağara çiçekleri ve incileri, traverten havuzları ve basamaklarıyla dikkati çekiyor.

Her yıl nisanda ziyarete açılan ve kasımda kapatılan, 2018'de 108 bin 344 kişinin gezdiği mağara, bu sene 19 bin 861'i yabancı olmak üzere 120 bin 707 ziyaretçi ağırladı.

Geçen yıla göre ziyaretçi sayısında yaklaşık yüzde 12 artış gerçekleşen mağarada sezonun ardından bakım çalışması yapılıyor.

Beraberinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan ve yetkililerle Karaca Mağarası'na gelen Vali Kamuran Taşbilek, gazetecilere yaptığı açıklamada, mağarada sezonun kapanması dolayısıyla gelecek yıla yönelik hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

Mağaranın Gümüşhane'nin en önemli kültür merkezlerinden olduğuna işaret eden Taşbilek, "Karaca Mağarası bu yıl tüm zamanların rekorunu kırarak 120 binin üzerine çıkan ziyaretçi sayısıyla bizleri çok mutlu etti. Ayrıca ilimizi ve değerlerimizi tanımak isteyen insanlar açısından da çok önemli bir destinasyon olduğunu ispat etti." dedi.

İlk açıldığı yıl 25-26 bin seviyesinde olan ziyaretçi sayısındaki bu artışın kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Taşbilek, "Bu da gerek ülke içinden gerekse dışından gelen misafirlerimize burayı sunabilmek, tanıtabilmek noktasında bize ayrı bir yükümlülük yüklemekte. Kapalı dönemde bilimsel destek alarak, yapılacak özellikli çalışmalarla, gelecek yıl turizm sezonunda çok daha farklı bir Karaca Mağarası'nı insanlara sunmayı arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dehşete düşürdü! İşte o an Dehşete düşürdü! İşte o an
Türk Diyanet Vakfı’ndan İdlibli yetimlere ziyaretTürk Diyanet Vakfı’ndan İdlibli yetimlere ziyaret
Bozcaada'da feribot seferlerine fırtına engeliBozcaada'da feribot seferlerine fırtına engeli
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gümüşhane Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek Karaca Mağarası Torul

En Çok Okunan Haberler

Feci kaza! 3 ölü 1 yaralı

Feci kaza! 3 ölü 1 yaralı

Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinin detayları belli oldu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinin detayları belli oldu!

İYİ Parti, asgari ücretin 2 bin 650 lira olmasını önerdi

İYİ Parti, asgari ücretin 2 bin 650 lira olmasını önerdi

İmamoğlu: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

İmamoğlu: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ’da zincirleme trafik kazası: 16 yaralı

TIR, servis ve ticari araç birbirine girdi! Yaralılar var

İstanbul'da metro seferlerinde aksama

İstanbul'da metro seferlerinde aksama

Dev gemiler peş peşe Boğaz'dan geçti

Boğaz'dan peş peşe geçtiler

Zonguldak’ta ele geçirildi! Piyasa değeri 500 bin TL

Zonguldak’ta ele geçirildi! Piyasa değeri 500 bin TL

Kırşehir’de feci kaza: 3 ölü 1 yaralı

Feci kaza! 3 ölü 1 yaralı

Kars’ta tren kazası! Ölüler var

Feci kaza! Tren, otomobili biçti...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.