Gümüşhane'deki şebeke suyundan zehirlenme

Gümüşhane'nin Dibekli köyünde şebeke suyundan içtikten sonra rahatsızlanarak hastaneye başvuranların sayısı 172'ye ulaştı.

Merkeze bağlı Dibekli köyünde 6 Temmuz'da, şebeke suyundan içen bazı köy sakinlerinin halsizlik, sancı, ağrı, bulantı, istifra, ishal, baş ağrısı ve terleme şikayetiyle Gümüşhane Devlet Hastanesine başvurmasıyla ilgili, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Şebekede "escherichia coli" ve "koliform" bakterileri ürediğini tespit eden, klorlama ve temizlik çalışması yapan ekipler, temizleme çalışmalarına paralel olarak yeni bir su kaynağı oluşturmak için köyde yeni su sondajı çalışmasına başladı.

Beraberinde AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş ile köye gelen Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, ekiplerce yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı, bir süre köylülerle görüştü.

İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Taşbilek, vatandaşlara geçmiş olsun demek ve çalışmaları yerinde incelemek için milletvekilleriyle birlikte köye geldiklerini söyledi.