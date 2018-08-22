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Gümüşhane'deki terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 17:52 | Son Güncelleme

Kürtün ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen ve 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ile harita ele geçirildi - Operasyonda etkisizleştirilen "Sorej" kod adlı teröristin çatışmadan yaralı olarak kaçmaya çalıştığı ve güvenlik güçlerine el bombası attığı öğrenildi

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan "Türk Tarık" kod adlı Barış Öner'in de aralarında bulunduğu 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ile harita ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince, sabah ilçeye bağlı Yeşilköy'de yaşanan çatışmada, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nin kırmızı kategorisinde yer alan "Türk Tarık" kod adlı Barış Öner ve İranlı "Sorej" kod adlı teröristin etkisiz hale getirilmesi sonrası teröristlerin üzeri ile bölgede arama yapıldı.

Aramalar sonucu teröristlerden birer adet M-16 piyade tüfeği, kalaşnikov marka uzun namlulu tüfek, 3 el bombası, 4 M-16 tüfek şarjörü, kalaşnikov şarjörü, 119 M-16 mermisi, 121 kalaşnikov mermisi ve iki harita ele geçirildi.

Etkisiz hale getirilen "Sorej" kod adlı teröristin çatışma sırasında yaralı olarak kaçmaya çalıştığı ve güvenlik güçlerine el bombası attığı da belirtildi.

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