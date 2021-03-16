HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gümüşhane’deki yangın kundaklama çıktı

Gümüşhane’deki yangın kundaklama çıktı

16.03.2021 09:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane’de önceki gece yarısı gerçekleşen ev yangınını 3 kişinin benzin dökerek çıkardığı belirlendi.

Gümüşhane’de önceki gece yarısı gerçekleşen ev yangınını 3 kişinin benzin dökerek çıkardığı belirlendi. Emniyet görevlilerinin titiz çalışmasıyla kısa sürede yakalanan 3 şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gümüşhane’de önceki gece Özcan Mahallesi Güzeller Semti Şehit Murat Doğan Sokak’ta bulunan bir evde kimse bulunmadığı sırada yangın çıkmış, ev kullanılamaz hale gelmiş ve evin önünde yanmak üzere olan köpek genç bir vatandaş tarafından kurtarılmıştı.
Geçtiğimiz hafta bıçaklı yaralama olayının meydana geldiği evde Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek alevlerin tüm mahalleye ulaşmasına engel olmasının ardından olay yerinde benzin ve tiner kutuları bulunması üzerine Emniyet güçleri kundaklama şüphesi üzerine çalışma başlattı.
Yangının söndürme çalışmaları devam ederken olayın şüphelisi 3 kişinin bir petrol istasyonundan bidonla benzin aldığını tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mobese kameralarının da yardımıyla B.Y, O.O ve M.A.Y isimli şahısları gözaltına aldı.
Emniyetteki sorgularında evi yaktıklarını kabul ettiği öğrenilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diğer yandan bıçaklı yaralama olayının şüphelisi M.Ş’nin de tutuklanarak cezaevine gönderildiği, olayda boynuna aldığı bıçak yarası sonucu duran kalbi yeniden çalıştırılan B.Y’nin ise Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köpeğin inanılmaz değişimi! Keneler vücudunu sarmış, diri diri yeniliyorduKöpeğin inanılmaz değişimi! Keneler vücudunu sarmış, diri diri yeniliyordu
16 Mart Dünya Vicdan Günü nedir?16 Mart Dünya Vicdan Günü nedir?
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı

En Çok Okunan Haberler

Bir evden 4 kişinin cansız bedeni çıktı

Bir evden 4 kişinin cansız bedeni çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Sevilen dizi için final kararı!

Sevilen dizi için final kararı!

Canlı yayında sarılma şoku! Maske düşünce...

Canlı yayında sarılma şoku! Maske düşünce...

Bakan Koca merakla beklenen haritayı açıkladı! Bazı iller alarm veriyor

Bakan Koca merakla beklenen haritayı açıkladı! Bazı iller alarm veriyor

Canlı yayında babası tarafından taciz edilmişti! Skandal olayda yeni gelişme

Canlı yayında babası tarafından taciz edilmişti! Skandal olayda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Diğer Haberler

Yolunu şaşıranlar geliyor! Antalya Körfezi'nde 'başıboş denizanası' yoğunluğu

Yolunu şaşıranlar geliyor! Antalya Körfezi'nde 'başıboş denizanası' yoğunluğu

Son anda kurtuldular! İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar

Son anda kurtuldular! İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar

İSKİ açıkladı! İşte İstanbul'un barajlarında son durum

İstanbul'un barajlarında son durum

Düzce'de dehşet! Tartıştığı karısını bıçakla öldürüp intihar etti

Dehşet! Çocukların çığlığına koştular

Dünya Vicdan Günü nedir? Dünya Vicdan Günü ne zaman? Rachel Corrie kimdir?

16 Mart Dünya Vicdan Günü nedir?

Nesli tükenme tehlikesi altında! Hint gölet balıkçıl kuşu, donmak üzereyken bulundu

Nesli tükenme tehlikesi altında! Donmak üzereyken bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.