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Gümüşhaneli çocuklar artık üşümeyecek

18.11.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane İktisadi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (GİYAD) başlatmış olduğu "Çocuklarımız üşümesin" sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi yetim-öksüz ve düşük gelirli ailelerin 2-15 yaş kız ve erkek çocukları için su ve rüzgâr geçirmeyen kışlık montların dağıtımı yapıldı.

Gümüşhaneli çocuklar artık üşümeyecek

GİYAD Dernek merkezinde bu montların dağıtımı yapılırken Gümüşhane merkez başta olmak üzere, Torul, Kürtün, Şiran, Köse, Kelkit ilçelerine ve ArzularKabaköy beldesine gönderimi yapıldı. Yapılan çalışma kapsamında toplam 160 Adet çocuk montu ve 50 çift ayakkabı dağıtımı gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren GİYAD Başkanı Bayram Erdem, “Bu anlamlı kampanyada başta kurum ve kuruluşlar olmak üzere destek olan ve katkı sunan yardımsever vatandaşlarımıza, GÜDEF Genel Başkanımız Bayram Demir'e ve GÜDEF Başkan Vekilimiz Hıdır Daştan'a teşekkür ediyorum. Ayrıca GİYAD derneğimizin kıymetli yönetiminden ve üyelerinden; Turan Dereli, Adem Dede, Fatih Efe, Cem Demirel, Sinan Altıparmak, Beytullah Dede, Mustafa Orakçı, Reşat Sağırkaya, Ramazan Aslan, Mutlu Aslan, Harun Gülap, Fikret Ceylan, Necmi Çimen, İdris Dereli olmak üzere, maddi, manevi ve emeğiyle destek olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. İyilik yapanlara ve kalplerinde iyilik taşıyanlara selam olsun!” dedi.

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Erdem, popülizmden uzak, statik değil dinamik, çağı anlayan, değer üreten, bireye ve topluma katkı sağlayan, örnek olan, profesyonel bir sivil toplum hareketi olma yolunda çalışmalar yaptıklarını ve bunu en üst noktaya taşımayı hedeflediklerini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane
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