Gümüşhaneli Hukukçular ‘’OLTAN ABİ’ye VEFA’’ dedi…

GÜSİAD bünyesinde 2018 yılında kurulmuş olan Gümüşhaneli Hukukçular Platformu, Av.Süleyman Aydın kurucu başkanlığında teşekkül etmiş, şimdilerde sayıları 200 a yaklaşmış, avukat, savcı, hakim ve yargı mensuplarından oluşmaktadır.

Programda platform başkanı Av.Yunus Akçay, “bugün burada sayıları ikiyüzlere yaklaşmış hukuk alanının duayenleri meslektaşlarımızla beraberiz. Kuruluşumuzun 4. yılına girdiğimiz günümüzde bu kadar sayıda meslek mensuplarının bir araya gelmesi hakikaten çok değerli. Güsiad bünyesinde yapılanmış olmak aynı zamanda iş dünyasındaki hemşerilerimizin beklentilerini daha sıcak iletişimle kolaylaştırmış olup, karşılıklı beklentilere de olumlu katkılar sağlamaktadır. Bugün burada Türk Hukuk camiasına öncesinde avukat sonrasında Adalet Bakanı olarak uzun yıllar hizmet etmiş meslek duayenimiz M.Oltan Sungurlu büyüğümüze hemşeri meslektaşları olarak Onursal Başkanlık Ödülü vermek için bulunuyoruz. Oltan bey, ülkemize siyasette de uzun yıllar hizmet etmiş, siyasette partili ayrımı gözetmeksizin her hemşerisine, vatandaşa hizmeti esas edinmiş rol model bir siyaset geçmişe sahiptir, dedi.

M.Oltan Sungurlu ise, şu ana kadar çok sayıda ödül plaket almışızdır ama, meslektaş hemşerilerimden bu şekilde ödüllendirilmek benim için çok anlamlı olduğu kadar duygusal bir durum. Bunu ömür boyu unutmayacağım, dedi. Hukuk, devlet sisteminin en önemli yapıtaşlarındadır. Gerek avukatlığımızda gerekse adalet bakanlığındaki görevlerimizde hukukun üstünlüğü ve adaletin güveni için çalıştık. Avukatlık ve yargı alanı bu yönü ile en onurlu mesleklerden biridir. Gümüşhane ekonomisi büyük kentlere göçü zorunlu kılmış, ama insanlarımız gittikleri şehirlerde hep güzel ve başarılı işler yapmıştır, böyle bir ortamda mesleğinde işinde başarılı olmuş hemşerilerimizle birlikte olmak beni çok mutlu etti ve çok ta duygulandırdı. Hukukçular Platformumuza, GÜSİAD’a çok teşekkür ediyorum dedi.

Daha sonra, Kurucu Başkan Av.Süleyman Aydın, hukukçular platfomunun çalışmalarıyla girişimin önemini vurguladı. Platformun Danışma Kurulu Başkanı Av.K.Çetin Kantek’e ise çalışmalara sağladığı katkılardan dolayı yönetim tarafından plaket takdim edildi. Ayrıca bir plaket de programa katılan Gümüşhane Baro Başkanı Av.Metin Aslan’a takdim edildi. Baro Başkanı Aslan ise, Gümüşhane’deki hemşeri meslektaşları ile Platformun desteklenmesi konusunda gayret edeceklerini, güçlü bir mesleki dayanışmanın önemini vurguladı.

İstanbul Milletvekili Av.Turan Aydoğan, ise meslek üstadımız Sn.M.Oltan Sungurlu beye böyle bir ödülün verilmesinin son derece değerli olduğunu ifade ederek, bugün buna da şahitlik etmek tüm meslektaşlarımız gibi, bana başka bir huzur verdi. Ne güzel, yaşam boyu hep doğru ve temiz iş yapıp insanların, hemşerilerin hafızalarında iz bırakmak, dedi.

Programda Güsiad Genel Başkanı Yüksel Yalçın, aynı zamanda Güsiad’ın kurucu üyesi olan sayın bakanımızın hem Güsiad’a hem de hemşeri stk larımıza katkıları her zaman devam etmiştir. Buna, ömür boyu Gümüşhane’lilik ödülü de desek yeridir. Bugün hakkında onlarca kitap yazılmış Oltan bey, hem hukukçularımız hem de hemşerilerimiz için örnek bir kişiliktir, dedi.

İstanbul Baro Başkan Adayı Filiz Saraç ise, mesleki platformların iletişimle kazanılan değerlerini ifade ederek, önümüzdeki süreçte gerçekleşecek İstanbul Baro seçimlerinde meslektaşlarından destek istedi.

Türk Hukukçu Kadınlar Derneği Başkanı, Av.Süreyya Turan ise Türk Kadının hukuk alanındaki yeri ve başarılarına dair görüşlerini ifade ederek, mesleki dayanışmaya vurgu yaptı.

Programda, Güsiad Onursal Başkanı Kenan Aydın’da, Oltan beyle olan hatırlarını ve Güsiad’ın kuruluş sürecindeki desteklerini paylaştı. Gümüp Onursal Başkanı Yüksel Hamzaoğlu; “siyasetin içinde yer almasına rağmen herkesin siyasetine eşit duruşu ve hemşerilerini ayrımsız kucaklamasıyla Oltan Sungurlu kişiliği ile de örnektir. Onu tanımaktan ve böyle bir ödülle takdir edilmesinden hepimiz çok mutlu olduk” dedi. Programa Ankara’dan katılan Av.Seda Ataman, platformun Ankara’daki oluşumun genişlemesi için gayret ettiklerini ifade etti. Programa ayrıca Çeşme C.Savcısı Funda Esma Kara, K.Çekmece Hakimi Mecit Demir, İstanbul C. Savcısı Emre Us da katıldılar.

