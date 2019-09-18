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Gümüşhaneli Kore Gazisi: Allah o günleri tekrar yaşatmasın

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 15:29 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANELİ Kore Gazisi Mehmet Şenel (91), savaşın üzerinden 66 yıl geçmesine rağmen yaşadıklarını hiç unutmadığını söyleyerek, "Allah o günleri tekrar yaşatmasın" dedi.

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA) - GÜMÜŞHANELİ Kore Gazisi Mehmet Şenel (91), savaşın üzerinden 66 yıl geçmesine rağmen yaşadıklarını hiç unutmadığını söyleyerek, "Allah o günleri tekrar yaşatmasın" dedi.

Kuzey ve Güney Kore arasında 1950-1953 yılları arasında gerçekleşen savaşın üzerinden 66 yıl geçti. 27 Temmuz 1953 yılında sona eren savaşa Türk askerleri de katıldı. Savaşa katılan Kore Gazisi Mehmet Şenel, o yılları anlattı. 1952 yılında Ankara’da askerken, İzmir’e gönderilip 3 ay eğitime tabi tutularak Kore’ye gönderdiklerini anlatan Gazi Şenel, "Kore’ye gittiğimizde orada 3 gün misafir kaldık. Bizi bir adaya götürdüler. Seyahatleri hep gece yapardık. Trende yolculuk yaparken, trenin hiçbir lambası açık değildi. Yolculuklarımızı daha güvenli bir şekilde yapardık. Çünkü her yerde tuzaklarda vardı. İlk gittiğimiz cephede 2 gün kaldık. Sonra yine gece yola çıkarak bizi Vegas Cephesine götürdüler. Vegas cephesine gittiğimiz de orada bulunan Türk askerleri cepheyi bize emanet ettiler" diye konuştu.

'O GÜNLER ÇOK AĞIRDI'

Vegas Cephesinde savaştıklarını belirten Gazi Şenel görevinin topçu olduğunu söyledi. Gazi Şahin, 20 gün Vegas Cephesinde savaştıklarını kaydederek, "Bizi daha sonra başka bir cepheye götürdüler. 6 ay da bu cephede savaştık. Sonrasında bir duyuru yapıldı. 28 gün dinlenme olacağı söylendi. Kore’ye gittiğimiz de bizi daha önce giden askerlerimiz vardı. İnanılmaz bir tablo vardı. Kulağı kesilmiş, kolu olmayan, gözlerini kaybetmiş, askerle vardı. O yaralı askerler biraz sohbet ettik. Bize rahat olun, inşallah siz daha başarılı olacaksın dediler. Bize moral verilmeye çalıştılar. Onların hallerini görünce zaten moralimiz bozulmuştu. O günler çok ağır günlerdi" dedi.

'TUZAKLAR ÇOK ARKADAŞIMIZIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU'

Gazi Şenel, "Şimdi harp dediklerinde gençler çok kolay sanıyor. Öyle göründüğü gibi değil. Bizim kafileden 500 kişiyi orada bıraktık. Savaş da çok kayıp verdik. Bunun en büyük neden düşmanın yaptığı tuzaklar. Bize bubi tuzakları hazırlıyorlardı. Çakmağa, arabaya bomba koyuyorlardı. Yollarda mayınlar vardı. Tuzak olduğu anlaşılamadığı içinde çok arkadaşımızı kaybettik" diye konuştu.

12 ay Kore’de kaldığını belirten Gazi Şenel, "Koskoca şehirler hep yok oldu. Bizim gittiğimiz şehir 40 bin nüfusu vardı. Şehirden izler kalmamış, harabe içindeydi. Evler orman içindeydi. Ev belli olmasın diye sarmaşıklarla kapatılmış. Evleri güvenilir hale getirmek isteniliyordu. Kore’de 15 milletin askerleri vardı. Bizden önce giden tugaylar da vardı. Gittiğimiz çok fazla şehit vardı. Belirtilen sayıların aksine çok fazla asker vardı. Büyük bir saha vardı ve orada ölen askerlerin mezarlıkları vardı. 15 devletin bayrağı orada asılıyordu" dedi.

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