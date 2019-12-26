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  4. Gümüşhaneli öğrenciler İstanbul'u gezdi

Gümüşhaneli öğrenciler İstanbul'u gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 13:05 | Son Güncelleme

Gümüşhaneli öğrenciler İstanbul'u gezdi

İSTANBUL (AA) - Gümüşhaneli öğrenciler, Gümüşhane Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen ve İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen "Geleceğe Yolculuk" projesi kapsamında İstanbul'u gezdi.

Ortaokul son sınıf öğrencilerinden oluşan 300 kişilik grup, iki günlük programda Sultanahmet Meydanı'nı, Çamlıca Tepesi'ni ve Miniatürk'ü gezdikten sonra Üsküdar Belediyesinin Valide Sultan Gemisi'yle boğaz turu yaptı.

Bugüne kadar televizyondan gördükleri yerleri bizzat tanıma fırsatı yakalayan çocuklar, yaşadıkları keyifli anları cep telefonuyla kaydetti.

Gümüşhane Dernekler Federasyonu Başkanı Vahit Olgun, açıklamasında, çocukların hayallerini gerçekleştirdiklerini belirterek, sırada Çanakkale gezisi olduğunu aktardı.

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