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Gümüşhane’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 17:59 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıldönümü 15 Temmuz Zafer Meydanı'ın düzenlenen törenlerle kutlandı.

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA) - GÜMÜŞHANE'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıldönümü 15 Temmuz Zafer Meydanı'ın düzenlenen törenlerle kutlandı. Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun101'inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen tören Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Vali Yardımcısı Ali Arıkan ve Belediye Başkanı Ercan Çimen’in anıta çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstİklal Marşı okundu. Sonrasında Başkan Çimen, anıt şeref defterini imzaladı. Kutlama programı ardından 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda devam etti. Vatandaşlar ellerinde Türk Bayrakları taşıyarak törene katıldı. Ata binerek tören alanına gelen Başkan Çimen, hem vatandaşları hem de protokol üyelerini selamladı. Burada konuşan Başkan Çimen, Gümüşhane’nin 19 Temmuz 1916’da Rus işgaline uğradığını ve yaklaşık 2 yıllık süre içinde açlık, sefalet ve salgın hastalıklar nedeniyle büyük acılar yaşandığını belirterek "15 Şubat 1918 tarihinde 'Sefer bizim, zafer Allah'ındır' diyen ordumuz ve milletimizin kahramanca mücadelesi sonunda ilimizdeki işgal sona ermiştir. Bugün şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılını kutluyoruz. 101 yıl önce, ecdadımız namus ve hürriyetini çiğnetmemek için, silahsız ve cephanesiz bir şekilde işgal edilmiş bu toprakları düşmanlarımızdan temizlemek ve bizlere bu toprakları hür ve bağımsız olarak bırakmak için çok büyük mücadeleler vermiştir" dedi. Konuşma sonrasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında ve Kurtuluş Koşusu'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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