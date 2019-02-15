HABER

Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 21:32 | Son Güncelleme

Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, tören alanına at üzerinde geldi - Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, sevilen şarkılarını seslendirdi

Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Gümüşhane Valiliği ve Belediyesince organize edilen etkinlikler kapsamında ilk olarak Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi.

Törende Gümüşhane Vali Yardımcısı Ali Arıkan ve Belediye Başkanı Ercan Çimen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ardından 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda düzenlenen kurtuluş töreninde, halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

Bazı vatandaşların atlarıyla katıldığı törene, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de at üzerinde geldi.

Törende, gaziler tarafından Vali Yardımcısı Arıkan'a Türk bayrağı, Belediye Başkanı Ercan Çimen'e şehrin anahtarı ve İl Jandarma Komutanlığı yetkilisine "kurtarılmış vatan toprağı" takdim edildi.

Törende konuşan Çimen, Gümüşhane'nin 19 Temmuz 1916'da Rus işgaline uğradığını ve yaklaşık 2 yıllık sürede açlık, sefalet ve salgın hastalıklar nedeniyle büyük acılar yaşandığını hatırlattı.

Şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılını kutladıklarına dikkati çeken Çimen, şunları kaydetti:

"Şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü ifade eden 2018'e kadar 'temel altyapı sorunlarını çözeceğiz' demiştik. Hamdolsun bugün bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğu ile karşınızdayız. Bunun yanında şehrimizde birçok yatırımımızı da hayata geçirdik. Şimdi önümüze koyduğumuz hedeflerimiz var. Samimi, tevazu ehli ve gayretle bundan sonraki süreçte yeni hedeflere hep birlikte imza atacağız. Gümüşhane'mizin içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Bahçecik Barajı, pazaryeri, toplu konutlar, Sema Doğan Sosyal Yaşam Alanı, gençlik parkı, otoparklar ve bunlara benzer birçok yatırım ile şehrimizde 130 milyonu aşkın bedelli projelerimizi hayata geçirdik."

Allah'ın izni ve halkın desteğiyle hizmetlere devam edeceklerini söyleyen Çimen, "Kurtuluş Savaşı'mızı kazanarak bizlere son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ordumuzun ve emniyet teşkilatımızın tüm mensuplarını da rahmet ve şükran duygularımla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Etkinlikler kapsamında düzenlenen ve askerlerin de katıldığı "kurtuluş yürüyüşü"nde vatandaşlar fener alayı oluşturdu.

Yürüyüşün ardından Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Atatürk Kültür Merkezi'nde sevilen şarkılarını seslendirdi.

PARTNERÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladıÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladı
Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde kafe yangını (1)Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde kafe yangını (1)
İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip bölgedeİstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip bölgede
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gümüşhane Gümüşhanenin düşman işgalinden kurtluuşunun 101. yılı

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metris cezaevinde hareketlilik! Özel harekat polisleri sevk edildi

Metris cezaevinde hareketlilik

İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Marmara Denizi'nde deprem!

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

Kadıköy'de büyük yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kadıköy'de yangın! Patlama sesleri geliyor

Uşak'ta polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.