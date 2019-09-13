Gümüşhane’nin ’Türk Kırmızısı’ roketi TEKNOFEST’te beğeni topladı

Gümüşhane Üniversitesi Garage Teknoloji Takımı tarafından uzun denemeler sonucunda yapılan roket TEKNOFEST kapsamında Türkiye’de ikinci kez düzenlenen ‘Alçak İrtifalı Roket’ yarışmalarına katıldı ve bin 800 takım içerisinde ilk 15 takım arasında yer aldı.

Gümüşhane Üniversitesi akademisyen, idari personel, öğrenci ve Milli Eğitim öğretmenlerinden oluşan 7 kişilik roket takımı bu yıl ilk kez katıldıkları roket yarışmasından başarıyla döndü.

Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği bölümü öğretim görevlisi Levent Pehlivan’ın takım liderliğinde çalışmalarına ocak ayında başlayan ekip ilk olarak bilgisayar programlarını kullanarak roketin tasarımını yaptı. Yine bilgisayarda simülasyonlar yapan heyet daha sonra roketin gövdesini tamamen 3 boyutlu yazıcı ile yaptı.

Roketin en önemli sistemlerinden birisi olan faydalı yük sistemini paraşütle indirmek için defalarca okul binasının 7. katından denemeler yapan, kendi yaptıkları dronlarla yüksek irtifadan paraşüt bırakan heyet bu süreçteki başarılı sonuçlarını Tuz Gölünde yapılan yarışmada da sürdürdü.

Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Roketsan sponsorluğunda ve TÜBİTAK SAGE ile birlikte düzenlenen Roket Yarışmasına katılan takımın standı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından da ziyaret edildi.

Tamamı atış pozisyonlarında bin 500 metre irtifaya sahip tasarlanan roketin 4 kanatçıktan oluştuğunu ve gövdesinin 3 ayrı yapıdan oluştuğunu kaydeden takım lideri öğretim görevlisi Levent Pehlivan, üniversite tarafından verilen katkının haricinde 11 bin 500 lira harcayarak hazırladıkları roketi “Türk kırmızısı” rengine boyadıklarını ve atışları başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Proje çalışması da ocak ayında başlayan roketin üretim ve imalat aşamasının 3 sürdüğünü kaydeden Pehlivan, “Roketimiz 6 farklı elemeden geçerek bu noktaya geldi. İlk açıklanan verilerde bin 800 takımın üzerinde katılım oldu. Daha sonra bunlar elenerek 560’a düştü. En son 200’den fazla takımın olduğu ve yarış anında atış hakkı kazanan takım sayısı da 96 olduğu belirlendi. Biz de ROKETSAN’ın fabrikasına eğitim amaçlı çağrıldık. Orada öğrendiğimiz bilgiye göre takımımız bin 800 takımın içerisinde 15.sırada yer alıyor. Roket atışımızı yaptık. Başarılı bir şekilde oldu. Roketimiz 5 yeşil bandrol aldı. Bunu almak roketin atış hakkına sahip olmak demektir. Yarışmada dereceye girenler 17-22 Eylül tarihlerinde bildirilecek” dedi.

Roketin deneme işlemlerini ilk başta küçük bir paraşüt üreterek üniversitenin 7.katından aşağıya attıklarını, paraşütlerin açılma sistemlerini onlarca kez denediklerini ifade eden Pehlivan, “Biz 20 metrelik binanın yüksekliğinin yetmediğini fark edince, faydalı yük test aşamasını da kendi ürettiğimiz dronumuzla yükselerek yukarıdan tekrar indirdik. Bu sistemin çalıştığını gördükten sonra roketin diğer kısımlarının üretimlerine başladık” diye konuştu.