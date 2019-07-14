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Gümüşhane'nin vazgeçilmez lezzeti 'Siron'

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 11:55 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE'de yoğurt veya süzmeyle yapılarak tereyağlı, cevizli sosuyla servis edilen kentin yöresel lezzetlerinde 'siron', hafif olması nedeniyle yaz mevsiminin vazgeçilmez tatları arasında bulunuyor.

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE'de yoğurt veya süzmeyle yapılarak tereyağlı, cevizli sosuyla servis edilen kentin yöresel lezzetlerinde 'siron', hafif olması nedeniyle yaz mevsiminin vazgeçilmez tatları arasında bulunuyor.

Gümüşhane Özdenoğlu Konağında, Zigana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri bir yandan aşçılık eğitimi alırken, kentin yöresel lezzetlerini de konağın misafirleriyle buluşturuyor. Özdenoğlu Konağı Usta Öğreticisi Nur Üçüncü, pişirilmiş yufkanın sıcakken katlanıp kesilmesi ve ardından fırınlanmasıyla kurutulduktan sonra yoğurt yardımıyla ıslatılarak tereyağlı, cevizli sosuyla servis edilen sironun, hafif olması nedeniyle yaz mevsiminde bolca tüketildiğini söyledi. Üçüncü, sironun kış aylarında ev kadınları tarafından yapılarak stoklandığını belirtti. Sironun yaz aylarında bolca tüketildiğini ifade eden Üçüncü, "Siron kış aylarında yapılan ve stoklanan Gümüşhane yöresine özgü bir yiyecektir. Bizde siron olarak geçer, Bayburt’ta ise ziron. Bizden farklı ise acı sos ile yapılmasıdır. Sironun hamuru, un, su ve tuzdan yapılır. İnce bir hamur açılır, pişirilir. Bir bez arasında biraz bekletilen, yufka oval bir şekilde sarılıp, kesilme işlemi yapılarak tepsilere dizilir. İsteğe göre güneşte veya fırında kurutulur. Oda sıcaklığında kurutanlarda vardır" dedi.

Sironun ilk önce bakır bir kap içine dizildiğini anlatan Üçüncü, “Sıcak su döker ve üzerine bir kapak kapatırız. Yumuşamışını bekleriz. Yumuşadıktan sonra üzerine yoğurt, süzme veya çökelek sulandırılıp üzerine dökülür. Tereyağı yakılır, üzerine ilave edilir. İsteğe göre sadece tereyağıyla yenilir ya da cevizle de yenilebilir” diye konuştu.

Konağın usta öğreticilerinden Sevilay Kurt da sironun kışın pek fazla olmasa da yazın çok fazla ilgi gören bir ara sıcak yiyeceği olduğunu kaydederek, "Gümüşhanemize özgü bir yiyecektir. İl dışından gelen misafirlerimiz çok ilgi gösteriyor, yoğurtlu bir ara sıcak olduğu için. Hem serinletici, hem de hafif bir yiyeceğimizdir. Yoğurtlu ve süzmeyle yapıldığı için yazın daha çok rağbet görüyor. Dışardan gelip, özellikle siron yemek isteyen misafirlerimiz de var. Sarımsaklı ve bol tereyağlı da tüketenler de var. Tercihe göre her şekilde sunumuz var" ifadelerini kullandı.

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