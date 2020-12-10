HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun saldırısının şüphelisi 2 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi

Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun saldırısının şüphelisi 2 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi

10.12.2020 17:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun saldırısının şüphelisi 2 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi

Dün akşam makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Vahit Olgun, ameliyatının ardından yoğun bakım servisindeki tedavisinin tamamladı ve normal servise çıkarıldı.

Dün akşam makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Vahit Olgun, ameliyatının ardından yoğun bakım servisindeki tedavisinin tamamladı ve normal servise çıkarıldı. Saldırının şüphelisi İ.K ve M.E sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Misli.com 2. Lig, Beyaz Grup’ta mücadele eden Gümüşhanespor kulübü başkanlığı ve İstanbul Eyüp Belediyesi Zabıta Müdürü olan Olgun’un bilincinin açık olduğu ve ailesi, yakınları ve kulüpteki yöneticilerle konuştuğu, sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, yakınları Olgun’un kendisini merak eden, arayan, soran herkese selamlarını ilettiğini aktardı.
Servisteki tedavisinin en az bir hafta daha sürmesi beklenen Olgun’un karın kısmından aldığı kurşun yarası sonucu oluşan tahribatın giderildiği, kafasından sıyıran kurşun yaralarının ise dikildiği öğrenildi.
Bir süre vücudundaki mermiyle yaşamak zorunda kalacak olan Olgun’a silahlı saldırıyı gerçekleştiren İ.K ve yanındaki M.E ise Jandarma’daki sorgusunun tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde sağlık kontrollerinin ardından Gümüşhane Adliyesi’ne getirildi.

Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun saldırısının şüphelisi 2 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdiMaskesiz hayat ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Kızı, annesi tarafından İngiltere'ye götürülen baba: Şimdi iki çocuğumu da elimden aldıKızı, annesi tarafından İngiltere'ye götürülen baba: Şimdi iki çocuğumu da elimden aldı
Sigarayı bıraktıktan 12 dakika sonra vücutta görülen değişim! Sigarayı bıraktıktan 12 dakika sonra vücutta görülen değişim!

En Çok Okunan Haberler

Yanlışlıkla göğsü açıldı paylaşımını sildi

Yanlışlıkla göğsü açıldı paylaşımını sildi

Sakarya'daki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Sakarya'daki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Herkesin ayıpladığı o program Survivor’u solladı

Herkesin ayıpladığı o program Survivor’u solladı

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

Çin aşısında ikinci doz yapıldı! Yan etki açıklaması

Çin aşısında ikinci doz yapıldı! Yan etki açıklaması

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

'Çin aşısının etkisini tespit etmek mümkün değil'

'Çin aşısının etkisini tespit etmek mümkün değil'

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Faizler sıfıra indirildi!

Faizler sıfıra indirildi!

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Ekrem İmamoğlu 'Yalvarıyorum' diyerek çağrı yaptı: 2-3 hafta her şeyimizle mücadele edelim

Ekrem İmamoğlu 'Yalvarıyorum' diyerek çağrı yaptı: 2-3 hafta her şeyimizle mücadele edelim

Diğer Haberler

Rasulayn'daki bombalı araç saldırısında 2 asker şehit oldu

Rasulayn'daki bombalı araç saldırısında 2 asker şehit oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu! Cuma namazı sonrası yağmur duası yapılacak

Cuma sonrası yağmur duası yapılacak

Meclis'te AK Parti ve HDP'li vekiller arasında 'kadına şiddet ve soyadı' tartışması

Meclis'te ‘kadına şiddet ve soyadı’ tartışması

Camilerdeki korsan müzik yayınını paylaşan Banu Özdemir’in davasında karar

Camilerdeki korsan müzik yayınını paylaşmıştı! Flaş karar

MHP'li Kalyoncu'dan çarpıcı açıklama: İzmir'in suyunun yüzde 40'ı daha musluğa gelmeden yok oluyor

Çarpıcı açıklama: İzmir'in suyunun yüzde 40'ı daha musluğa gelmeden yok oluyor

Kızı, annesi tarafından İngiltere'ye götürülen baba: Şimdi iki çocuğumu da elimden aldı

Kızı, annesi tarafından İngiltere'ye götürülen baba: Şimdi iki çocuğumu da elimden aldı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.