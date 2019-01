Gümüşhane’ye 32 yıl sonra dönen 2 bin yıllık tarihi eserler ziyarete açıldı

“132 eseri Erzurum Arkeoloji Müzesinden devraldık” Gümüşhane Müzesi Müdürü Arkeolog Gamze Demir, Satala’dan 1986 yılında götürülen eserleri tekrardan topraklarına kavuşturmak için başlattıkları süreci tamamladıklarını belirterek, Erzurum Arkeoloji Müzesi’nde bulunan 23 tane taş eser, 106 tane sikke ve çeşitli arkeolojik malzemelerle 132 eseri müzeden devraldıklarını söyledi. Eserlerin devri için bir yazışma süreci yaşadıklarını ve eserlerin Genel Müdürlük tarafından Erzurum Arkeoloji Müzesi, Trabzon ve Giresun müze müdürlüklerinden olumlu cevaplar aldıklarını kaydeden Demir, Erzurum’dan eserlerin tamamının geldiğini, Giresun’da ki eserinde teslim alındığını ve son olarak Trabzon Müze Müdürlüğü’nden eserlerin teslim alınacağını belirtti. Vatandaşların Satala Antik Kentinin eserleriyle artık kendi topraklarında tanışma imkanı bulacağını dile getiren Demir, eserlerin araçlara yüklenmesinin 4 saat sürdüğünü belirterek, “Bu süreçte bize Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane KOM Şube Müdürlüğü eşlik etti. Güvenlik önlemlerinde hiçbir aksaklık çıkmadığı için kendilerine de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Özel ekiple geldi. Eskortlar eşlik etti. İl sınırlarında eskortlar devir teslim yaparak geldi. İl Özel İdarenin tahsis ettiği bir kamyonete yüklendi. Kamyonette de gereken bütün önlemleri aldık eserler zarar görmeden gelsin diye. Aracımızın şoförü de çok temkinli idi. Her şey prosedüre uygun olarak gerçekleşti. Biz 3-3,5 saat gibi bir süreçte geldik. Yüklenmesi tam 4 saat sürdü. Her bir eser 10 dakikadan fazla zaman aldı. Erzurum Arkeoloji Müzesinin teknik personeli başındaydı, zimmetlileri başındaydı” dedi.

“Tüm eserler ilgi çekici”

Getirilen eserlerin tamamının ilgi çekici olduğunu fakat lahitin çok göz doldurucu ve doyurucu bir eser olduğunu ifade eden Demir, “Çünkü Satala’nın mezar kültürü ile karşılaşıyoruz. Ölüleri gömmemiz her zaman bir geçiş sürecidir. Bu dünyadan öteki dünyaya. Bu serüven her kültürde farklılaşıyor. Belki de resmi olarak ilk defa Satala’nın gömü tarzını, lahit tarzını öğrenmiş oluyoruz. Mezar taşları çok ilgi çekici. Bilimsel olarak kanıtlanmış Satala’ya ait olduğu. Bunlar da çok ilgi çekici. İmparatorluk bordürü var mezar taşlarında. Roma döneminin en büyük yansıtışı diyebiliriz” diye konuştu.

Erzurum’dan eserlerin tamamının getirildiğini kaydeden Demir, “Giresun’da ki eserimizi teslim aldık. Son olarak Trabzon Müze Müdürlüğü’nden eserlerimizi teslim alacağız. Ondan sonraki süreçte artık Satala bize cevap verecek. Yani eserlerimizi artık kazılardan çıkacak. Bu sene Canca Kalesi çok verimliydi bu konu ile ilgili. Bize inanılmaz bir eser kazandırdı. Canca Kalesi’nin Osmanlı ile sınırlı kalmadığını, döneminin Roma’ya dayandığını belirledik. Gümüşhane’nin tarihinin yeniden yazılması açısından çok önemli. Hitit kaynaklarında görüyoruz, Urartu kaynaklarında görüyoruz ama somut olarak artık ispatlamış oluyoruz” dedi.

Her eserin kendi bölgesinde sergilenmesinin önemli olduğunu ifade eden Demir, “Ama biz müzemizin Arkeoloji Müzesi olarak daha bir devinim kazanmasından yanayız. Bizim şu anki eserlerimiz burada kalabilir ama önümüzdeki yıllarda çıkan eserler konusunda Doç. Dr. Şahin Yıldırım’ın da görüşleri ile birlikte Satala’da bir açık hava müzesi düşünülebilir. Bu olayda insanların fikir birliği çok önemli” şeklinde konuştu.