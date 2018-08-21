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Gümüşlük'te Alman piyano virtüözü Richter sahneye çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2018 17:26 | Son Güncelleme

BODRUM'da bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali'nde 'Taşta' konsepti ile düzenlenen konserler kapsamında Alman piyano virtüözü Konrad Richter sahneye çıktı.

Gümüşlük'te Alman piyano virtüözü Richter sahneye çıktı

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali'nde 'Taşta' konsepti ile düzenlenen konserler kapsamında Alman piyano virtüözü Konrad Richter sahneye çıktı. Gümüşlük Festival Akademisi (GFA) kapsamında, masterclass piyano öğrencilerine de eğitim veren Richter, konser sonunda büyük alkış aldı.
15'inci Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali'nin Antik Taş Ocağı'nda düzenlenen 'Taşta' konserleri kapsamında, Alman piyano virtüözü Konrad Richter, Bodrum'da sanatseverlerle buluştu. 500'e yakın kişinin izlediği, iki bölümden oluşan konserde Richter, sanatseverlere Avusturyalı besteci Franz Schubert'in unutulmaz eserlerinden bölümler sundu. Yaklaşık 90 dakika sahnede kalan Richter, konserin sonunda sanatseverlerin yoğun alkışları nedeniyle tekrar sahneye gelerek, bir eser daha seslendirdi. Richter, izleyicilerden büyük alkış aldı.
'HARİKA BİR HOCA'
Oda müzisyeni ve 'Lied' piyanisti olarak Avrupa'daki en önemli müzik merkezlerine ve festivallere misafir olan Konrad Richter, GFA kapsamında piyano masterclass sınıfına da eğitim verdi. Festivalin sanat danışmanı Gülsin Onay, Richter'e teşekkür ederek, "Harika bir hoca, öğrencilerin çalışını anında gece, gündüz gibi değiştiriyor ve mükemmel sonuca ulaşıncaya kadar bırakmıyor. Muhteşem Alman ekolü" dedi.

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Gümüşlük'te Alman piyano virtüözü Richter sahneye çıktıGümüşlük'te Alman piyano virtüözü Richter sahneye çıktıGümüşlük'te Alman piyano virtüözü Richter sahneye çıktı

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