Gümüşpala'da çocuklar kendi robotlarını yapacak

Melis KARAKUZULU / İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) bir teknoloji firmasıyla iş birliği yaparak, Türkiye'nin 5 ilinde açtığı Tasarım ve Beceri Atölyeleri'nden 6'ncısını İzmir'in Bayraklı ilçesinde Gümüşpala Mahallesi'nde açtı. 8-14 yaş aralığındaki öğrenciler, 3D baskı cihazından robot kitine kadar birçok materyalin bulunduğu atölyede hayallerindeki oyuncakları yapacak.

Türkiye'de eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu TEGV, bir teknoloji firmasının desteği ile Türkiye'nin çeşitli illerinde açtığı Tasarım ve Beceri Atölyeleri'nden 6'ncısını Gümüşpala Öğrenim Birimi adıyla hayata geçirdi. 8-14 yaş arasındaki çocuklar için kurulan Tasarım ve Beceri Atölyeleri, çocuklara 3D baskı cihazından robot kitlerine, kodlama platformlarından elektronik devre kartlarına uzanan geniş bir yelpazede yeni nesil öğrenme imkânı sunacak. 'Yap, Paylaş, Ver, Öğren, Donan, Oyna, Katıl, Destekle ve Değiştir' sloganıyla çocukları problem çözme, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve teknolojik iletişim konularında geliştiren tasarım ve beceri atölyeleri ile çocuklar eğlenerek öğrenecek. Atölyede, iş birliği yapılan okulların öğrencileri gerçek hayatta karşılaştıkları sorunlara çözüm üretebilecek projeler oluşturacak. Gümüşpala'da sınıfın önünde kurdele kesilerek açılışı yapılan atölyede, önce gönüllü eğitmenler tarafından çocuklara robot kitleri öğretildi daha sonra ise çocuklar materyallerle tasarımlar yapmaya başladı. Yeni teknolojik ürünlerle ilk kez bir araya gelen çocuklar, tekerlekli robotlar tasarlayarak yeni bilgiler öğreniyor olmanın sevincini yaşadı.

'TÜKETEN DEĞİL ÜRETEN NESİLLER'

Çocukları ileri teknoloji eğitim ortamları ile buluşturduklarını anlatan TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, "Diyarbakır Ergani'de de bu firma ile atölyemizi açmıştık. Dünyada 'Maker' hareketi olarak başlayan bu çalışma bizim milli eğitim bakanlığımızın 2023 eğitim vizyon belgesiyle örtüşüyor. Bilgisayar elektrik sensörler 3 boyutlu yazıcılarla yaparak üreterek deneyerek ve eğlenerek bir takım çalışması içinde. Aslında atölye kültürü TEGV'in dokusuna işlenmiş bulunmakta. Kodlamaya 2 sene önce başladık, çocuklar algoritmik düşünceyi öğrenmeye başladılar. Bu ortamda çocuklar 21'inci yüzyılın teknolojik ortamıyla buluşacaklar, şimdiden çok heyecanlılar. 4 Kasım'da ise Eşrefpaşa'da bir atölye açacağız. Yıl sonunda 11 atölye açmış olacağız" dedi.

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