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GÜMÜŞSUYU'NDA SU BORUSU PATLADI CADDE GÖLE DÖNDÜ (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 18:15 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA Beyoğlu'nda İSKİ'ye ait su borusu patladı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA
Beyoğlu'nda İSKİ'ye ait su borusu patladı. Sular metrelerce yükseğe fışkırırken, İnönü Caddesi göle döndü. Caddede trafik yoğunluğu oluştu.
Gümüşsuyu, İnönü Caddesi'nde İSKİ'ye ait hatta arıza çalışması yapan ekipler hatta tekrar su verince boru patladı. Borudan çıkan sular metrelerce yükseğe fışkırdı. Cadde boyunca sular akarken, su nedeniyle araçlar yolda kaldı.

Görüntü Dökümü:
(CEP TELEFONU)
-Patlayan borudan fışkıran su
-Cadde boyunca akan su
-Caddede bekleyen araçlar
-Detaylar

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