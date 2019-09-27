HABER

Gün batımı Harput’ta ayrı güzel

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 09:54 | Son Güncelleme

Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesi’nde gün batımı ayrı bir görsel şölen sunuyor.Elazığ’da zaman zaman gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesi’nde gün batımı ayrı bir görsel şölen sunuyor.
Elazığ’da zaman zaman gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Vatandaşlar güneşin batışıyla oluşan eşsiz manzarayı izlemek için en çok tarihi Harput Mahallesi’ni tercih ediyor. Harput’tan dağların arkasından batan güneş, kızıllığı ve tepesindeki bulutlar ile eşsiz bir manzara oluşturuyor. Objektife yansıyan karelerde, manzarayı izlemeye çıkan vatandaşların silueti ise kartpostallık görüntüler oluşturuyor.
Bingöl’den geldiğini belirten Yunus Şaşkın, “Harput’un tarihi bir yer olduğu söylenmişti. Gezmek için tavsiye ettiler ve merak ettim. Bizler de gelip gezdik. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. En sonda ise gün batımını izledik. Güneşin batışını gördük. On numara fotoğraf çekilecek bir yer. Fotoğraf çekmek isteyen arkadaşlar gelip burada çekebilirler. Çok güzel” dedi.
Diyarbakır’dan arkadaşları ile Harput’a gezmeye geldiklerin dile getiren Murat Avdak ise “Harput’un tarihi yerlerini gezdik. Daha sonra da Harput’tan gün batımını izledik. Güneşin kızıllığını izledik. Gün batımını görmeleri ve fotoğraf çekmeleri için herkese tavsiye ederim” şeklinde konuştu.
Gün batımını izlemeyi sevdiğini aktaran Murat Aydın ise “Gaziantepliyim. Babamın işinden dolayı 1 yıldır Elazığ’da yaşıyorum. Arkadaşlarla gezmeye geldik. Özellikle güneşin batışını çok seviyorum. Harput gerçekten çok güzel” diye konuştu.
Arkadaşları ile güneşin batışını izlemeye geldiklerini belirten Muhammed Ali Sonakalan da, “Güneş ve manzara çok güzel. Elazığ’ın ve Harput’un güzelliklerini görmeye geldik. Harput tarihi ve çok güzel bir yer. Herkesin gelmesini ve gezmesini tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

Gün batımı Harput’ta ayrı güzel

Gün batımı Harput’ta ayrı güzel

Gün batımı Harput’ta ayrı güzel

Gün batımı Harput’ta ayrı güzel

Gün batımı Harput’ta ayrı güzel

Gün batımı Harput’ta ayrı güzel

Gün batımı Harput’ta ayrı güzel

Gün batımı Harput’ta ayrı güzel

Gün batımı Harput’ta ayrı güzel

Gün batımı Harput’ta ayrı güzel

Gün batımı Harput’ta ayrı güzel

Gün batımı Harput’ta ayrı güzel

Gün batımı Harput’ta ayrı güzel

Gün batımı Harput’ta ayrı güzel

Gün batımı Harput’ta ayrı güzel

Gün batımı Harput’ta ayrı güzel

Gün batımı Harput’ta ayrı güzel

Gün batımı Harput’ta ayrı güzel

Gün batımı Harput’ta ayrı güzel

Gün batımı Harput’ta ayrı güzel

Gün batımı Harput’ta ayrı güzel

Gün batımı Harput’ta ayrı güzel

Gün batımı Harput’ta ayrı güzel

Gün batımı Harput’ta ayrı güzel

Gün batımı Harput’ta ayrı güzel

Gün batımı Harput’ta ayrı güzel

Gün batımı Harput’ta ayrı güzel
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türk Telekom'dan yeni açıklama

Türk Telekom'dan yeni açıklama

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

Deprem anında canını hiçe saydı

Deprem anında canını hiçe saydı

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evlendi!

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evlendi!

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara merkezli 20 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı

Ankara merkezli 20 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı

İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: İçim sıkılıyor

İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: İçim sıkılıyor

Kulak sıvısı patlayan adam hayatını kaybetti

Kulak sıvısı patlayan adam hayatını kaybetti

Van'da terör operasyonu! Bayram Başkala etkisiz hale getirildi

Bayram Başkala öldürüldü!

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Sözde 'özel güç' unsuru 2 PKK’lı terörist öldürüldü

Sözde 'özel güç' unsuru 2 PKK’lı terörist öldürüldü

Ekrem İmamoğlu'ndan depremle ilgili flaş açıklamalar

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Şehrimiz sıkıntıdadır, nokta

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.