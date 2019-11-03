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Gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 09:19 | Son Güncelleme

Adana’da minare arkasından batan güneş eşsiz görüntüler oluşturdu.Gün batımının en güzel yaşandığı yerlerden biri olan Adana’da akşam saatlerinde güneşin ortaya çıkardığı renkler izleyenlere unutulmaz bir manzara keyfi sundu.Gün batımı sırasında güneşin aynı anda bir kısmının sarı, bir tarafının kırmızı olması görenleri etkiledi.

Adana’da minare arkasından batan güneş eşsiz görüntüler oluşturdu.
Gün batımının en güzel yaşandığı yerlerden biri olan Adana’da akşam saatlerinde güneşin ortaya çıkardığı renkler izleyenlere unutulmaz bir manzara keyfi sundu.
Gün batımı sırasında güneşin aynı anda bir kısmının sarı, bir tarafının kırmızı olması görenleri etkiledi. Gün batımı sırasında renk cümbüşü oluşurken ufuk, adeta açık hava fotoğraf sergisine dönüştü.
Güneşin hemen minarenin arka tarafından batması kartpostallık görüntülerin oluşmasına neden oldu.

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