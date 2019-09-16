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Gün batımında Tuz Gölü'nün eşsiz güzelliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 11:13 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'nün gün batımındaki eşsiz güzelliği objektiflere yansıdı.

Gün batımında Tuz Gölü'nün eşsiz güzelliği

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - TÜRKİYE'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'nün gün batımındaki eşsiz güzelliği objektiflere yansıdı. Fotoğraf tutkunları gölde yürüyüş yapıp, göldeki flamingolarla birlikte doğal güzellikleri ölümsüzleştirdi.
Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde bulunan ve kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamanın yanında doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Kuşların göç yolu olması nedeniyle flamingolara ev sahipliği yaptığı içinde flamingo cenneti olarak bilinen göl, fotoğraf tutkunlarında uğrak yeri oldu. Aksaray'daki fotoğraf tutkunları gün batımında gölün eşsiz güzelliğini ölümsüzleştirmeye çalıştı.
Aksaray Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Fahri Tunç, gölün doğal bir fotoğraf stüdyosu olduğunu belirterek, ''Dernek üyelerimizden oluşan 20 kişilik ekiple gölde flamingoların bulunduğu bölgeye geldik. 8 kilometrelik yürüyüşün ardından gün batımını hem de flamingoları fotoğrafladık. Tuz Gölü’nde son baharı da gün batımını çektiğimiz fotoğraflarla ölümsüzleştirdik" dedi.

FOTOĞRAFLI

Gün batımında Tuz Gölü'nün eşsiz güzelliğiGün batımında Tuz Gölü'nün eşsiz güzelliğiGün batımında Tuz Gölü'nün eşsiz güzelliğiGün batımında Tuz Gölü'nün eşsiz güzelliği

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