Gün batımını izlerken kayalıklardan düşen yaşlı adamı AFAD kurtardı

Bartın’da dengesini kaybetmesi sonucu kayalıklardan düşerek yaralanan 82 yaşındaki yaşlı adam AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Amasra ilçesinde bayram ziyareti için oğlunun yanına giden Mehmet İmircan (82) isimli yaşlı adam, gün batımı izlemek için Fatih Mahallesi Yeşilevler mevkiinde bulunan kayalıklara çıktığı sırada dengesini kaybederek düştü. Düşme sonucunda yaralanan yaşlı adam telefonla yakınlarına haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri İmircan’ın düştüğü yere ulaşamayınca AFAD ekiplerinden yardım istendi. Ekiplerin sedye yardımı ile düştüğü yerden çıkarılan 82 yaşındaki adam Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneden tedavi altına alınan yaşlı adamın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ancak sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

