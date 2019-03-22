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"Gün birlik ve beraberlik günüdür"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 21:35 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya: - "Gün birbirimizden hesap sorma günü değil, zillet ittifakına tokat atma günüdür. Gün birlik ve beraberlik günüdür"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "Gün birbirimizden hesap sorma günü değil, zillet ittifakına tokat atma günüdür. Gün birlik ve beraberlik günüdür." dedi.

Bir dizi ziyarette bulunmak için kente gelen Yerlikaya, AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı'nca bir restoranda düzenlenen "vefa yemeği" programına katıldı.

Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, Zonguldak'ın birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde olduğunu gördüğünü söyledi.

Hamza Yerlikaya, "Hepimizin muhakkak kırgınlıkları, bir şeye kızmışlığımız vardır. Gün birbirimizden hesap sorma günü değil, zillet ittifakına tokat atma günüdür. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Milleti zillete itip, devlet kurumlarını vandallara teslim edip talan etmelerine müsaade etmeme günüdür. Gün dünya liderimiz, devlet başkanımız, başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkma günüdür." ifadelerini kullandı.

- "Birileri fitne çıkartma peşinde"

Ayakta durarak, omuz vererek sürece katkı sağlayacaklarını belirten Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Birileri el ovuşturmaya başladı. Birileri fitne çıkartma peşinde. Birileri de el altından birilerine taşıyıcılık yapıyor, nakliye. Kim bu? Kim yapıyor nakliyeyi? Zillet ittifakı şer ittifakını taşımaya çalışıyor. Müsaade edecek miyiz? Asla, imanla, inançla, kardeşlikle mücadele edeceğiz inşallah. Kurda kuşa yem olmayacağız, aklımızı kiraya vermeyeceğiz. Birileri bizim adımıza düşünmesin. Fitne, dedikodular, fitneciler kol geziyor. Birileri geçmişte olduğu gibi bizim yerimize düşünüp bize uygulatmak istiyorlar. Bu tuzaklara düşmeyeceğiz. Bizler bu inançla, bu birliktelikle, bu kardeşlikle Allah'ın izniyle yel kayadan ancak toz alır, toz."

Her daim birlikte olacaklarını ve adayları için mücadele edip kapı kapı gezeceklerini vurgulayan Yerlikaya, "Recep Tayyip Erdoğan demek, Türkiye'de atılan bir oy değildir, mazlumların umududur, Ortadoğu'dur, Afrika'dır, Filistin'dir. Bunun bilinciyle yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya vefa yemeği Zonguldak

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