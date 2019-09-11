HABER

Gün doğumunda doğaya konser

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 13:46 | Son Güncelleme

ANTALYA’da arp sanatçısı Aslıhan Güngör (33), Klasik Batı Müziği'nde kullanılan tarihi M.Ö.

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da arp sanatçısı Aslıhan Güngör (33), Klasik Batı Müziği'nde kullanılan tarihi M.Ö. 3500 yıllarına kadar uzanan ve mitolojide 'meleklerin çalgısı' olarak bilinen enstrümanıyla sık sık doğaya konser veriyor. Yaklaşık 39 kilo ağırlığında 1.80 metre boyundaki arpı gidebildiği her yere götürüp sadece doğa için çalan sanatçı, doğanın müthiş zenginliği içinde verdiği bu konserlerin motivasyonunu artırdığını söylüyor. Bugüne kadar pek çok antik kentte mitolojik çalgısıyla konser veren sanatçının hayali ise Şanlıurfa'daki 12 bin yıllık Göbeklitepe'de konser vermek.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda müzisyen, bestekar ve yazar İpek Mine Sonakın'dan arp eğimi alan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası arp sanatçısı Aslıhan Güngör, Klasik Batı Müziği'nde kullanılan, tarihi M.Ö. 3500 yıllarına kadar uzanan ve mitolojide 'meleklerin çalgısı' olarak bilinen enstrümanıyla sık sık doğaya konserler veriyor. Yaklaşık 39 kilo ağırlığında 1.80 metre boyundaki arpı gidebildiği her yere götürüp sadece doğa için çalan sanatçı, doğanın müthiş zenginliği içinde verdiği bu konserlerin motivasyonunu artırdığını söylüyor.

2006’dan bu yana Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nda görev yapan, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile çalışan sanatçı, 2 yıl önce yerleştiği Antalya'da, bazen gün doğumunda, bazen gün batımında güneşe, denize, ağaçlara, taşlara, toprağa konser vermenin kendisi için inanılmaz huzur kaynağı olduğunu söyledi.

KENDİNE KALAN ZAMANLARINDA DOĞAYA ÇALIYOR

Kendine ayırdığı zamanı doğada geçirmekten hoşlandığını belirten Aslıhan Güngör, "Yıllardır salonlarda ve büyük orkestralar içinde konserler veriyorum. Çok koşturmam oluyor, çok şehir değiştiriyorum. Zaman bulduğumda ise bu temponun içinden sıyrılıp, gökyüzüne, batan güneşe, doğan güneşe, denize, toprağa, bütün doğal güzelliklere çalıyorum. Doğaya çalmak beni besliyor, motivasyon sağlıyor" dedi.

'AĞIR VE BÜYÜK BİR ENSTRÜMAN AMA TAŞIMAK ZOR GELMİYOR'

Aslıhan Güngör, 39 kilogram ağırlığında, 1.80 santimetre boyunda, 47 telli ve 7 pedallı çok komplike ve büyük bir enstrüman olan arpı tek başına taşımak zorunda olduğunu ancak bunun kendisine hiç zor gelmediğini söyledi. Daha önce Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ, Kemer ilçesi Tahtalı Dağı yamacındaki Beycik gibi sarp yerlere çıkarak arp çaldığını anlatan Güngör, “Ağır ve büyük bir enstrüman. Taşıması zor ama sınırlar hep aşılmak için var" diye konuştu.

'KARA KIZ' ADINI VERDİ

'Kara Kız' adını verdiği enstrümanını 'götürülemez' denen her yere taşıdığını ve orada çaldığını anlatan Aslıhan Güngör, o atmosferde çalmanın ayrı bir zenginliği olduğuna inandığını söyledi. Salonlardaki konserlerde belli bir disiplin içinde çaldığını vurgulayan Güngör, "Doğaya çalarken o disiplin içinden biraz sıyrılıp kendi ruhumu özgürleştiriyorum" dedi. Arpın çok pahalı bir enstrüman olduğunu da vurgulayan Güngör, "Estrümanımı alabilmek için yıllarım çok çalışarak geçti. Şimdi dağlara, köylere, kasabalara götürüyorum, mutluyum" diye konuştu.

GÖBEKLİTEPE EN BÜYÜK HAYALİ

Müziğin bitmeyen bir yolculuk olduğunu belirten Aslıhan Güngör, proje ve hayallerinden de bahsetti. Bugüne kadar Aspendos, Myndos, Side, Olympos, Miletus, Hierapolis gibi pek çok antik kentte mitolojik çalgısıyla konser veren sanatçı, antik kentlerin binlerce yıllık tarihi içinde arpın tellerine dokunmanın çok tılsımlı olduğunu kaydetti. En büyük hayalinin UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, insanlık tarihinin ilk tapınağı olarak bilinen Şanlıurfa'daki 12 bin yıllık Göbeklitepe'de konser vermek olduğunu söyleyen Güngör, şunları kaydetti:

"Göbeklitepe’de, o atmosferde arp çalmayı çok isterim. Antik kentlerin beni çok büyüleyen bir tarafı var. Türkiye bu konuda çok şanslı bir ülke. Çok fazla mirasımız var. Hepimizin bu kadar geçmişi zengin topraklarda yaşamanın avantajını ve güzelliğini hissetmesi gerek. Sanatçılar olarak bizlerin oralarda sürekli bulunmamız gerektiğini düşünüyorum. O nedenle antik kentlerde arp çalarken çok etkileniyorum. Oradaki yaşanmışlıklar, binlerce yıl önceki mimari doku çok etkiliyor. O dokunun içinde olmak çok tılsımlı bir şey."

Koşuya hemen başlamak için ikna edici nedenler!Koşuya hemen başlamak için ikna edici nedenler!
10 bin kişiye aşure ikramı10 bin kişiye aşure ikramı
Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenekKuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ahmet Çetin adliyeye sevk edildi

Eski Kırkpınar Ağası adliyeye sevk edildi

Son dakika: Yargıtay MİT TIR'larının durdurulması davasının gerekçeli kararını açıkladı

Yargıtay'dan MİT TIR'ları kararı

Son dakika! Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Televizyon haberlerinde akıllı işaretler dönemi!

RTÜK duyurdu! Televizyon haberlerinde yeni dönem

Günlük burç yorumları 11 Eylül Çarşamba - Ay, Kova burcunda ilerliyor!

Ay, Kova burcunda ilerliyor!

Van'da 1 PKK'lı ölü, 1 PKK'lı sağ ele geçirildi

Van'da 1 PKK'lı ölü, 1 PKK'lı sağ ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.