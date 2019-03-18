Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "İslam coğrafyası üzerinde meydana gelen terör saldırılarının en başlıca sebebi emperyalist ve siyonistlerdir ve onları destekleyen ülkelerdir. Gün gelecektir, bu terör onları da vuracaktır." dedi.

Fatsa ilçesindeki partilerle bir araya gelen Destici, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümünü kutlayarak, tüm şehitlere minnettar olduklarını söyledi.

Destici, siyasi bölücülere karşı hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, "Şu anda da Türkiye'ye karşı saldırılar devam ediyor. Siyasi bölücülük almış başını gidiyor. Nasıl askerimiz, Mehmetçiğimiz ve polisimiz teröristlerle mücadele ediyorsa, bizim de siyasi partiler olarak siyasi bölücülere karşı hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Büyük Birlik Partisi olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını kaydeden Destici, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde siyasi bölücülerin belediye kazanması muhtemel yerlerde aday çıkartmayarak orada önde olanları destekleyeceğimizi ifade ettik. Bizim önde olduğumuz yerlerde ise bizim desteklenmemiz gerektiğini söyledik, ama bizim dışımızda samimi bir yaklaşım göremedim. Hiç kimse üç beş oy ya da belediyeden vazgeçemedi." ifadesini kullandı.