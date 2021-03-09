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  4. Günahkar olmasın diye oğlunu boğup öldüren baba adliyeye sevk edildi

Günahkar olmasın diye oğlunu boğup öldüren baba adliyeye sevk edildi

09.03.2021 15:21 | Son Güncelleme:
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Konya’da 10 yaşındaki oğlunu kendisi gibi günahkar olmasın diye boğarak öldürdüğünü söyleyen baba, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Olay, dün saat 18.20 sıralarında merkez Karatay ilçesi Büyük Sinan Mahallesi Kalemkar İlyas Sokak’ta bir apartmanda meydana geldi.

Konya’da 10 yaşındaki oğlunu kendisi gibi günahkar olmasın diye boğarak öldürdüğünü söyleyen baba, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, dün saat 18.20 sıralarında merkez Karatay ilçesi Büyük Sinan Mahallesi Kalemkar İlyas Sokak’ta bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polisi arayan ve isminin İsmail K. (32) olduğunu söyleyen bir kişi, evinde oğlunu boğarak öldürdüğünü belirterek adres verdi. Adrese gelen polis ekipleri, İsmail K’yi alarak kontrol için aynı zamanda apartman görevlisi olarak çalıştığı apartmandaki evine gitti. Polis ekipleri, evde yaptıkları kontrolde baba yatak odasında 10 yaşındaki Hüseyin K’nin cansız bedeni ile karşılaştı. Ceset olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Baba İsmail K. ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Psikolojisinin bozuk olduğu iddia edilen şüpheli babanın emniyetteki ifadesinde oğlunu ileride günah işlemesin diye planlayarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Oğlunu öldürmeden önce ondan özür dilediğini belirten baba İsmail K., oğlunun da o sırada kendisinden özür dilediğini öne sürdü. Ardından oğlunu öldürdüğünü anlatan İsmail K., ifadesinde oğlunu kendisi gibi günahkar olmaması için günahsızken cennete gönderdiğini söylediği kaydedildi. Şüpheli ayrıca adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin ’neden yaptın ve pişman mısınız’ sorularına, ’ruhsal sıkıntı, pişmanım’ diyerek cevap verdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İsmail K. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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