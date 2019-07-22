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Günay, 7 gündür kayıp

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 17:13 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, 7 gün önce arkadaşlarıyla buluşmaya gittiğini söyleyip, evden ayrılan Günay Boşnak'tan (16) bir daha haber alınamadı.

Günay, 7 gündür kayıp

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, 7 gün önce arkadaşlarıyla buluşmaya gittiğini söyleyip, evden ayrılan Günay Boşnak'tan (16) bir daha haber alınamadı. Polis ekipleri, Günay'ı bulmak için çalışma başlattı.
Devrek Karşıyaka Mahallesi’nde annesi ve ağabeyiyle birlikte oturan Günay Boşnak, geçen Pazartesi günü, 'Arkadaşlarımla buluşmaya gidiyorum' diyerek evden çıktı. Günay Boşnak, akşam eve dönmeyince ailesi meraklanıp, cep telefonuyla ulaşmaya çalıştı. Ailesi, Günay'a ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Kayıp başvurusu üzerine ekipler, Günay'ı bulmak için çalışma başlattı. Ağabey Muhammet Ali Boşnak, kardeşinin evden çıktıktan sonra bir daha haber alamadıklarını anlatarak, "Şimdiye kadar hiçbir iz yok. Polis her yerde arıyor. Onlar da şimdiye kadar bir iz bulamadı. İnşallah en kısa zamanda bulunur" dedi.
Polis ve jandarma ekiplerinin genç kızı arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Günay, 7 gündür kayıp

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