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Günay Gönülaçar’ın ölümüne ilişkin iddianamesi hazırlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 16:41 | Son Güncelleme

Kocaeli’de Temmuz ayında halk otobüsünden düşerek hayatını kaybeden Günay Gönülaçar’ın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede aracı kullanan sürücünün tam kusurlu bulunduğu belirtildi.Olay, Temmuz ayında Kocaeli’nin Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kocaeli’de Temmuz ayında halk otobüsünden düşerek hayatını kaybeden Günay Gönülaçar’ın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede aracı kullanan sürücünün tam kusurlu bulunduğu belirtildi.
Olay, Temmuz ayında Kocaeli’nin Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Dilovası’ndan çalıştığı iş yerine gitmek üzere halk otobüsüne binen Günay Gönülçalar, çalıştığı iş yerinin bulunduğu alışveriş merkezinin önüne geldiği sırada hareket halindeki otobüsten inmeye çalıştığı sırada düşerek yaralanmış, ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

“Bıraktığı kağıdı attım”
Günay Gönülaçar’ın ölümünün ardından tutuklanan halk otobüsü şoförü Yüksel K., bir süre sonra serbest kaldı. Gönülaçar’ın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı. Gebze 9. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Günay Gönülaçar’ın otobüsten inmeye çalışmadan önce yanında bulunan şahsa verdiği not ile ilgili detaylar da yer aldı. Soruşturma kapsamında tanık olarak ifade veren A.E.Ç., genç kızı tanımadığını, Günay Gönülaçar’ın otobüsten inmeden hemen önce sağ bacağının üstüne not kağıdı bıraktığını ve kağıtta telefon numarası yazıldığını tahmin ettiğini ve kağıdı attığını söyledi.

“Büyük vicdan azabı yaşıyorum”
Sürücü Yüksel K. ise verdiği ifadede, meydana gelen olaydan dolayı büyük bir vicdan azabı yaşadığını, hayatını kaybeden Günay Gönülaçar’ı acele etmemesi konusunda uyardığını fakat Gönülaçar’ın uyarıya rağmen basamaklara adım attığını ifade etti. Hazırlanan iddianamede, halk otobüsü sürücüsü Yüksel K.’nın tam kusurlu olduğu belirtildi. Gebze 9 Asliye Ceza Mahkemesinde önümüzdeki ay görülecek duruşmada olayın yargılanmasına başlanacak.

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