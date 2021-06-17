Günay Karacaoğlu kimdir? Günay Karacaoğlu kaç yaşında ve nereli?

Aşk Mantık İntikam dizisi ile izleyici karşısına çıkan Günay Karacaoğlu, başarılı bir tiyatro oyuncusudur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimi alan Karacaoğlu, aynı zamanda Arka Sokaklar dizisindeki rolüyle bilinen Şevket Çoruh’un eski eşidir. Şevket Çoruh ile olan ilişkisinden Gülenay Çoruh adında bir kızı vardır.

Günay Karacaoğlu kimdir?

Günay Karacaoğlu, 13 Mart 1971’de Kayseri’de doğdu. Günay Karacaoğlu lisedeyken okulun tiyatro kolunda çok aktif olarak görev almıştır.

Tiyatro ve oyunculuk aşkı çok küçük yaşlardan beri var olan Karacaoğlu, 1991 yılında Müjdat Gezen Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi almaya başlamıştır. 1995 yılında ise mezun olmuştur.

Oyuncu, 1994 yılında kariyerine Perran Kutman ile Erdal Özyağcılar’ın başrollerinde olduğu Şehnaz Tango dizisinde başlamıştır. Bu diziden sonra profesyonel olarak pek çok dizi film ve tiyatroda rol almıştır.

Pek çok dizi ve filmde yer alan başarılı oyuncu Günay Karacaoğlu, günümüzde yeni yaz dizisi Aşk Mantık İntikam’ın oyuncu kadrosunda yer almaktadır.

Güzel oyuncu ilk kez nikah masasına 1993 yılında kendisi gibi oyuncu olan Şevket Çoruh ile oturmuştur. Bu evliliğinden Gülenay Çoruh adında kızları dünyaya gelmiştir. Çift, 2004 yılında boşanmıştır.

İkinci kez ise 2008 yılında Cengiz Çağatay ile dünya evine giren Karacaoğlu, eşiyle 2012 yılında yollarını ayırmıştır.

Yer Aldığı Yapımlardan Bazıları: Kahpe Bizans // Yeditepe İstanbul // Yarım Elma // Hayat Bilgisi // Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu // Aşkım Aşkım // Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü