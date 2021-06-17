MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Günay Karacaoğlu kimdir? Günay Karacaoğlu kaç yaşında ve nereli?

Günay Karacaoğlu kimdir? Günay Karacaoğlu kaç yaşında ve nereli?

17.06.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günay Karacaoğlu, TV ekranlarında yayın hayatına başlayan yeni dizi Aşk Mantık İntikam dizisinin kadrosunda yer alıyor. FOX TV ekranlarında 18 Haziran Cuma günü ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam dizisi, fragmanıyla dikkat çekti. Dizinin oyuncu kadrosunda bulunan Günay Karacaoğlu’nun ise kim olduğu son zamanlarda en çok merak edilen konulardan biri oldu. Peki Günay Karacaoğlu kimdir?

Aşk Mantık İntikam dizisi ile izleyici karşısına çıkan Günay Karacaoğlu, başarılı bir tiyatro oyuncusudur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimi alan Karacaoğlu, aynı zamanda Arka Sokaklar dizisindeki rolüyle bilinen Şevket Çoruh’un eski eşidir. Şevket Çoruh ile olan ilişkisinden Gülenay Çoruh adında bir kızı vardır.

Günay Karacaoğlu kimdir?

Günay Karacaoğlu, 13 Mart 1971’de Kayseri’de doğdu. Günay Karacaoğlu lisedeyken okulun tiyatro kolunda çok aktif olarak görev almıştır.
Tiyatro ve oyunculuk aşkı çok küçük yaşlardan beri var olan Karacaoğlu, 1991 yılında Müjdat Gezen Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi almaya başlamıştır. 1995 yılında ise mezun olmuştur.
Oyuncu, 1994 yılında kariyerine Perran Kutman ile Erdal Özyağcılar’ın başrollerinde olduğu Şehnaz Tango dizisinde başlamıştır. Bu diziden sonra profesyonel olarak pek çok dizi film ve tiyatroda rol almıştır.
Pek çok dizi ve filmde yer alan başarılı oyuncu Günay Karacaoğlu, günümüzde yeni yaz dizisi Aşk Mantık İntikam’ın oyuncu kadrosunda yer almaktadır.
Güzel oyuncu ilk kez nikah masasına 1993 yılında kendisi gibi oyuncu olan Şevket Çoruh ile oturmuştur. Bu evliliğinden Gülenay Çoruh adında kızları dünyaya gelmiştir. Çift, 2004 yılında boşanmıştır.
İkinci kez ise 2008 yılında Cengiz Çağatay ile dünya evine giren Karacaoğlu, eşiyle 2012 yılında yollarını ayırmıştır.

Yer Aldığı Yapımlardan Bazıları:

Yer Aldığı Yapımlardan Bazıları:
Kahpe Bizans // Yeditepe İstanbul // Yarım Elma // Hayat Bilgisi // Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu // Aşkım Aşkım // Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü

Ödülleri:

Ödülleri:
2009 Muhsin Ertuğrul Tiyatro Ödülleri, "Komedi dalında en iyi oyuncu ödülü" // 2009 Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri "Komedi dalında en iyi oyuncu ödülü" // 2009 Afife Jale Tiyatro Ödülleri "Komedi dalında en iyi oyuncu ödülü"
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Şevket Çoruh
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yasaklar ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Yasaklar ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Sabah 07.30'da dehşeti yaşadılar! Aralarında çocuk da var

Sabah 07.30'da dehşeti yaşadılar! Aralarında çocuk da var

Afrodit sosyal medyaya damga vurdu

Afrodit sosyal medyaya damga vurdu

Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısıyla ilgili Avusturya'dan önemli karar

Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısıyla ilgili Avusturya'dan önemli karar

Annesinden sonra kızı da paylaştı! Olay pozlar

Annesinden sonra kızı da paylaştı! Olay pozlar

İhanet iddiası olay olmuştu! Jet hızında boşandılar

İhanet iddiası olay olmuştu! Jet hızında boşandılar

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Tasarımın böylesi! Popo dekolteli tayt

Tasarımın böylesi! Popo dekolteli tayt

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

54 yaşındaki yıldızın icadı: Sadece 5 dakika

54 yaşındaki yıldızın icadı: Sadece 5 dakika

Yıldız isimden çarpıcı cinsel ilişki itirafı: Bakire olmak sahtekâr gibi...

Yıldız isimden çarpıcı cinsel ilişki itirafı: Bakire olmak sahtekâr gibi...

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.