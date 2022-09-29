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Günay Karacaoğlu'nun eşi Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı kimdir? Saadettin Eskiçorapçı nereli ve kaç yaşında?

29.09.2022 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günay Karacaoğlu'nun eşi Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı son olarak 'Aşk Mantık İntikam' dizisinde oynayan ama daha çok Yarım Elma dizisinde hayat verdiği Gonca karakteriyle bilinen ünlü oyuncunun sosyal medya hesabında yaptığı 'evlilik' paylaşımı sonrası merak konusu oldu. Basında yer alan haberler sonrası birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Günay Karacaoğlu'nun eşi Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı kimdir? Saadettin Eskiçorapçı nereli ve kaç yaşında?

Günay Karacaoğlu'nun eşi Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı kimdir? Saadettin Eskiçorapçı nereli ve kaç yaşında?

Günay Karacaoğlu, Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile evlendi. Ünlü oyuncu güzel haberi Instagram hedsabında yaptığı paylaşımla duyurdu. Peki, Günay Karacaoğlu'nun eşi Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı kimdir? İşte Saadettin Eskiçorapçı'nın hayatı ve biyografisi...

GÜNAY KARACAOĞLU'NUN EŞİ PROF. DR. SAADETTİN ESKİÇORAPÇI KİMDİR?

Saadettin Eskiçorapçı 1973 yılında Konya'da dünyaya geldi.

1997 yılında Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2002 yılında “Prostat kanseri erken tanısında kullanılan parametrelerin etkinliklerinin değerlendirilmesi” adlı uzmanlık tezini Hacettepe Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalında tamamlayarak Üroloji uzmanı ünvanını aldı.

2007 yılında Üroloji Doçenti oldu. 2013 yılında ise Üroloji Profesörü ünvanını aldı.

GÜNAY KARACAOĞLU - PROF. DR. SAADETTİN ESKİÇORAPÇI AŞKI

Günay Karacaoğlu, Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile hayatını birleştirdi. Ünlü isim, sürpriz nikahın fotoğraflarını; "Reddedemeyeceğim bir teklifle geldi ‘evet’ dedim" notuyla Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.

Karacaoğlu'nun eski eşi ve kızının babası Şevket Çoruh da meslektaşının nikâh fotoğraflarına; "Çok güzelsiniz, mutluluklar" yorumunu yaptı.

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GÜNAY KARACAOĞLU KİMDİR?

Günay Karacaoğlu 13 Mart 1971'de Kayseri’de dünyaya geldi.

1993 yılında kendisi gibi oyuncu olan ünlü meslektaşı Şevket Çoruh'la evlenen Karacaoğlu'nun bu evliliği 2004'te sona erdi.

Günay Karacaoğlu 2008 yılında evlendiği ünlü yapımcı Cengiz Çağatay'dan 2010 yılında boşanmıştır.

Günay Karacaoğlu, 2022'de ise bir süredir aşk yaşadığı Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile evlendi.

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