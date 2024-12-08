HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Güney Kore'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un ilan ettiği ve 6 saat sonra kaldırılan sıkıyönetimde savunma bakanı iddiası...

Güney Kore'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un ilan ettiği ve 6 saat sonra kaldırılan sıkıyönetimde savunma bakanı iddiası...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
08.12.2024 10:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a sıkıyönetim ilan etme tavsiyesi verdiği iddiasıyla tutuklandı. Kim, gece saatlerinde gönüllü ifade vererek savcılığa teslim oldu.

Güney Kore'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un ilan ettiği ve 6 saat sonra kaldırılan sıkıyönetimde savunma bakanı iddiası...

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından ilan edilen ve 6 saatin ardından yürürlükten kaldırılan sıkıyönetimin yankıları sürerken, ülke siyasetinde bir deprem daha yaşandı. Yoon’a sıkıyönetim ilan etme tavsiyesinde bulunduğu iddia edilen ve gelen tepkilerin ardından görevinden istifa eden eski Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun tutuklandı. Güney Kore basınında yer alan haberlere göre, tutuklama kararının Kim'in gece saat 01:30'da savcılığa giderek gönüllü olarak ifade vermesinin ardından alındığı belirtildi.

images

SIKIYÖNETİM ARDINDAN İSTİFA ETMİŞTİ...

Yoon tarafından 3 Aralık'ta ilan edilen ve 6 saat sonra yürürlükten kaldırılan sıkıyönetim ülkede krize neden olmuştu. Yoon’a sıkıyönetim ilan etme tavsiyesinde bulunduğu iddia edilen dönemin Savunma Bakanı Kim Yong-hyun görevinden istifa ettiğini açıklarken, Yoon ise Kim’in istifasının kabul edildiğini duyurmuştu. Yoon, Suudi Arabistan Büyükelçisi Choi Byung-hyuk'u savunma bakanlığı görevine aday göstermişti.

thumbs_b_c_22c0fdf23d4ce10429a60a4a01839e15

AZİL OYLAMASI YAPILAMAMIŞTI

Son olarak, Yoon’un görevden alınması için muhalefet partileri tarafından Ulusal Meclis'e sunulan azil önergesinin oylaması iktidardaki Halkın Gücü Partisi'nin (PPP) meclis oturumunu terk etmesinin ardından yeterli sayı sağlanamadığı için yapılamamıştı.

thumbs_b_c_ebf85be0877857e65e380a46920b81dd

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Milli Savunma Bakanı Sıkıyönetim
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de tarihi anlar! Muhalifler kontrolü ele geçirdi: Esad Şam'dan kaçtı

Suriye'de tarihi anlar! Muhalifler kontrolü ele geçirdi: Esad Şam'dan kaçtı

Emekli olacağı günü merak edip e-devlet'e girince gözlerine inanamadı

Emekli olacağı günü merak edip e-devlet'e girince gözlerine inanamadı

Sosyal medyanın konuştuğu uçuş! Esad izi kaybolan uçakta mıydı? 'Olağan dışı hareketler yaptı'

Sosyal medyanın konuştuğu uçuş! Esad izi kaybolan uçakta mıydı? 'Olağan dışı hareketler yaptı'

Suriye'de yeni dönemin ilk yasakları hemen duyuruldu

Suriye'de yeni dönemin ilk yasakları hemen duyuruldu

Arda Güler'den müthiş gol! Öyle bir sevinç yaptı ki... Kameralar Ancelotti'ye döndü

Arda Güler'den müthiş gol! Öyle bir sevinç yaptı ki... Kameralar Ancelotti'ye döndü

Dünya tarihi bir geceyi geride bıraktı! Türkiye'deki Suriyeliler sokaklara akın etti

Dünya tarihi bir geceyi geride bıraktı! Türkiye'deki Suriyeliler sokaklara akın etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.