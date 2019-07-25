Ümit UZUN-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)-SOLUNUM ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Günay Restoran'ın eski sahibi Günay Tuncel son yolculuğuna uğurlandı.

Günay Tuncel'in cenaze namazı Zincirlikuyu Camii'nde kılındı. Cenazeye, Tuncel'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Tuncel'in oğlu Büke Tuncel taziyeleri kabul etti. İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Tuncel'in naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

“SON GAZİNOCU, ONU DA KAYBETTİK"

Günay Tuncel'in arkadaşı İsmet Çınkı, “Günay ağabey, bizim 40 yıllık dostumuz, ağabeyimizdi. İstanbul'un efsaneleri vardır, Galata Kulesi, Kız Kulesi, boğaz gibi Günay ağabey de onlardan birisiydi. Günay ağabey çok zengin bir insan değildi ama çok varlıklıydı. Herkese çok iyilik yaptı. Birçok sanatçıyı şu anda bulundukları yere getirdi. Öldüğü güne kadar projelerin peşinde koştu. Bizim için çok büyük bir kayıp. Bir yıldız kaydı, gönül isterdi ki böyle bitmesin. Ama her canlı maalesef ölümü tadıyor. Çok üzgünüz.ö dedi. Necat Hepkon ise, “Gazinoculuk da bitti artık. Son Günay'dı. Fahrettin Aslan, ardından Günay, son gazinocu onu da kaybettik." ifadelerini kullandı.